كفى تبجحًا يا ريال مدريد .. تاريخكم قائم على المال وخطف النجوم!

بعد قرار كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان انفجرت العواطف المدريدية على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث نفسها حول خسارة النجم القادم لحمل مسؤولية الفريق لسنوات جديدة.

مشاعر جماهيرية متضاربة بين الحزن ومحاولة تدارك الموقف للتركيز على مواجهة ليفربول الحاسمة في نهائي الأبطال، لكن يجمع الكل حالة الغضب تجاه اللاعب الفرنسي.

حالة لا يمكن إنكارها أبدًا، فمع الحديث لدقائق قليلة فقط مع أي مشجع مدريدي ستتحول طريقة الهدوء في حديثه إلى سب ولعنات لكل من شارك في عملية إبقاء مبابي.

تلك الحالة لم تقف عند المناصرين فقط، بل تسللت إلى قلوب عناصر ريال مدريد، وبدا وأنه يوجد حالة احتفال بعدم قدوم الفرنسي لدى البعض.

وعلى الجانب الآخر هناك بنزيما الذي يشعر بأنه قد طعن من الخلف بسكينة كيليان القاتلة، وتحولت أحلامه مع تلك الطعنة إلى سراب.

حتى أنت يا مبابي؟

في مسرحية ويليام شكسبير الشهيرة "يوليوس قيصر" تأتي لقطة النهاية الدرامية التاريخية التي يضع فيها "ماركوس جونيوس بروتوس" طعنته في قلب صديقه، ليقول يوليوس: حتى أنت يا بروتوس؟

عبارة شهيرة صاغها ملك الدراما المسرحية شكسبير من خلال سؤال بسيط وواضح، لكنه يعبر عن الخيانة غير المتوقعة.

حتى الآن نحن لم نتحدث عن خيانة مبابي لنزيما، ولا ندركها أو مدى قوتها من الأساس، بل لا نعلم إذا كانت خيانة حقيقة أم مبالغة من كريم.

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لكن ما فعله مهاجم الملكي بعد إعلان كيليان للتجديد، هو ما جعل الربط بين العبارة المسرحية وموقفه المتأثر واضحًا.

حيث نشر بنزيما صورة عبر إنستجرام للمغني الشهير توباك شاكور بجانب صديقه، والتي تدور القصة حول خيانة صديقه له وتسببه في مقتله بعد ذلك.

نعم هي كلها مبالغات لا علاقة لها بكرة القدم، التي ربما ننسى أحيانًا أنها لعبة ترفيهية لا أكثر، لكن البعض يحولها إلى ساحة للدراما والتضخيم.

رسالة إلى بنزيما.. من الصغير حقًا؟

اليوم وبعد أن انتهت قصة مبابي أخيرًا بتجديده، ظهر بنزيما لأول مرة للحديث حول فشل الصفقة وتوجيه بعض اللكمات المبطنة لكيليان.

حيث قال كريم عندما سئل عن مبابي: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأشياء الصغيرة".

والحقيقة نحن نتفهم حزن كريم الواضح من مبالغاته العاطفية عبر تطبيقات تويتر وإنستجرام، وصورة توباك خير دليل.

لكن يبقى السؤال الأهم: من الصغير حقًا يا بنزيما؟ فبعد كل تلك الأيام التي حاولت فيها ترسيخ أحقية ريال مدريد بضم مبابي، ونشرك للصور التي تجمعك به، أصبح كيليان هو "بروتوس" الذي وضع في قلبك الخنجر؟

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بل السؤال الأهم، إذا كانت خسارة مبابي "شيء صغير" على حد قولك، فلماذا نشرت صورة توباك وصديقه الخائن من الأساس؟ ولماذا تواجدت صورتك التي وضعتها على تويتر بعد تسجيلك الهدف الثالث في باريس هذا الموسم؟

حديثك يا كريم يتناقض مع أفعالك، ومحاولتك لإبراز حالة "عدم الاهتمام" لا تتماشى مع حزنك الكبير الذي خرج في صور الرسائل الدرامية عن الغدر والخيانة.

ولا أحد يلومك على ما فعلت، أو حتى ينتقد حدة الحزن، ولكن يا رجل تحلى ببعض المنطق، فكيف يمكن أن تكون خسارة مبابي لا تعني لك، وأنت تبحث عن كل الطرق "الحارقة" لوضعه في خانة "الغادر".

لا ترتدي قناع الشرف يا بيريز!

لم يكن بنزيما وحده من لاعبي مدريد من قام بنشر الصور ذات الرسائل الخفية بعد إعلان مبابي تجديد تعاقده.

أكثر من لاعب قام بالتعبير عن فرحته بعدم قدوم الفرنسي الذي يعد كأفضل المواهب الشابة على الإطلاق.

نشر فينيسيوس جونيور ورودريجو أيضًا الصور التي تعبر عن حبهم لمدريد مع بعض الكلمات العاطفية الموجهة لجمهور الملكي، في إشارة للتواجد وحب النادي قبل المال، وتلك العبارات المزيفة، ولكن ما علاقة ذلك ببيريز؟

في الوهلة الأولى يبدو وأن الأمر جاء صدفة، لكن عند تجميع تلك الصور وتوقيتاتها، ومع حديث بنزيما اليوم، يبدو وأن حالة الغضب موجهة بشكل منظم لمبابي.

وهو ما قاله مبابي في شكل ساخر: "لا تحتاج إلى أن تكون دارسًا في مدرسة سان سير العسكرية لتفهم ذلك، هذا جاء من الأعلى".

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وذلك يبدو مشابهًا لما حدث مع لويس سواريز عندما فشل بيريز في ضمه عام 2015، حيث خرج ليقول إنه "ليس بلاعب جيد"، مع بعض الكلمات حول سلوكه غير المنضبط، خاصةً أن حديثه يأتي بعد واقعة عض كيليني الشهيرة.

وفي عام 2013 بعد فشل بيريز في ضم نيمار لريال مدريد، أراد رئيس الملكي هذه المرة ارتداء قناع الشرف من خلال توجيه بعض الرسائل لبرشلونة حول عدم نزاهة عملية الانتقال.

حيث أوضح بيريز في هذا الوقت أن هناك طرق معينة في البرازيل لإنهاء الصفقات تبدو "مريبة" وأن المال يقسم على أكثر من جهة، وهو ما جعله يخرج من الأمر.

والمضحك في حديث بيريز وقتها، أن هذا يتعارض مع ما يفعله ريال مدريد عادةً في الصفقات، ولعل قصة ضم لويس فيجو خير دليل على عدم النزاهة الواضحة.

فلماذا يلام مبابي على تفضيله المال الفرنسي على ريال مدريد، في نفس الوقت الذي ينهي فيه الملكي معظم صفقاته من خلال دفع الأموال أكثر من المنافس؟

ولماذا بعد فشل الملكي، يتم استخدام تلك الأساليب الرخيصة في مهاجمة الأفراد الرافضة لإتمام الصفقة؟

كفاكم عبثًا!

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ما يحدث من النادي الملكي سيجعل البعض يتخوف من التفاوض مستقبلًا مع ريال مدريد، فلماذا الحديث مع مؤسسة إذا رفضها اللاعب، سيتم تشويه صورته أو صورة ممثليه؟

الأمر لا يوجد فيه أي شكل من أشكال الاحترافية، بل أنه عشوائي لأقصى درجة، ولا يعقل أن تكون مؤسسة بحجم مدريد تتعامل بهذا الشكل مع من يرفض التواجد فيها.

ما يحدث الآن من بنزيما منطقي في ظل حالة العبث التي يعيشها النادي، فلماذا لا يرسل كريم مشاعره الغاضبة عبر تلك المبالغات التي لا تتناسب مع حجم الموقف، في نفس الوقت التي تحاول فيه الإدارة تشويه صورة مبابي؟

إذا كانت الإدارة ستتعامل بطرق صبيانية، فلماذا لا يفعل ذلك أحد الشباب؟ الأمر بديهي ولا يحتاج إلى تفسيرات عميقة مثل ما أوضح كيليان من قبل.

ريال مدريد فعل كل شيء غير صحيح، ثم اتهم الجميع بالخيانة والركض وراء الأموال، فمتى سيكف الملكي عن اتهام الكل، ويشرع في محاسبة نفسه؟