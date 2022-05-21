فرحة وأحزان.. ردود فعل لاعبي ريال مدريد حول تجديد مبابي!

بعد الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد كيليان مبابي لصفوف فريق باريس سان جيرمان شعرت بعض الجماهير العاشقة لريال مدريد بالغضب حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من ذلك، فيبدو أن هناك حالة من السعادة لدى عناصر الملكي، الذي بدا وأنهم قد ضمنوا تواجدهم في مراكزهم الأساسية الموسم المقبل.

حيث نشرت بعض الصور التي تحمل طابعًا احتفاليًا لدى فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، كما شارك كريم بنزيما في الأمر لكنه بدا وأنه غير سعيد.

ماذا نشر عناصر الريال؟

نشر كريم بنزيما صورة له عبر تغريدة على موقع تويتر، تعود إلى احتفاله بالهدف الثالث الذي سجله في شباك باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من بطولة الأبطال هذا الموسم.

Gracias por una temporada inolvidable. Nos queda la noche más bonita. Hala Madrid! 🙌🏼🤍 #Nueve #Alhamdulillah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/LLEsHsqlbi — Karim Benzema (@Benzema) May 21, 2022

وعلق عليها: "شكرًا لكم على موسم لا ينسى. أمامنا أجمل ليلة. هلا مدريد!".

Madridistas, muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada. Es inexplicable ganar con esta camiseta 🤍 TQ @realmadrid 🤍



Ahora... #APorLa14 💫 pic.twitter.com/zctyIfurS9 — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2022

فيما نشر جونيور صورة له مع الجماهير وعلق عليها: "المدريديستا، شكراً جزيلاً لكم على الدعم طوال الموسم. لا يمكن تفسير الفوز بهذا القميص".

وشارك مواطنه البرازيلي رودريجو أيضًا عبر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد، في تعبير عن حبه الشديد للنادي.

لماذا هناك حالة فرح وحزن؟

من ناحية فينيسيوس ورودريجو فالفرح من عدم انضمام كيليان مبابي مفهوم بعض الشيء، وهو محافظتهم على أماكنهم الأساسية، في ظل مشاركة الفرنسي في مركز الجناح.

أما بنزيما فهو حزين لأن مبابي صديقه في المنتخب الفرنسي، وكان يرغب بتواجده معه في ريال مدريد لتطور مستوى الفريق وحمله في السنين القادمة.

اقرأ أيضًا..

أرقام خيالية .. كم سيدفع باريس لمبابي للتخلي عن حلم ريال مدريد؟

"جوارديولا الشرير" .. ضحية الاستفزاز أم تخلى عن قناع المثالية؟

صلاح: لم أقصد الإساءة لريال مدريد وأثق بقدرتنا في الفوز عليهم