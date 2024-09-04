كفالة وإجراءات احترازية .. إطلاق سراح لاعب فالنسيا بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدتين

سيتعين عليه التوقيع كل أسبوع..

قررت السلطات الإسبانية، إطلاق سراح رافا مير لاعب فالنسيا، بموجب إجراءات احترازية، وذلك على ذمة التحقيق معه في اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدتين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه سيتم إطلاق سراح رافا مير مؤقتًا بكفالة، لكن سيتعين عليه التوقيع كل أسبوع، وهو ما أكده محامي اللاعب خايمي كامبانير لدى خروجه من المحكمة.

وأدلى مير بأقواله أمام القاضي آنا ماجرانر نايا، رئيس المحكمة الابتدائية في ليريا (فالنسيا) بصفته مرتكب الاعتداء الجنسي المزعوم على سيدتين تبلغان من العمر 25 و21 عامًا، وذلك رفقة أحد أصدقائه وهو لاعب الكرة بابلو خارا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مير قد ذهب بصحة بابلو خارا إلى أحد الملاهي الليلية، ومن ثم اصطحبا السيدتين إلى منزل بابلو بمنطقة توري أون كونيل في بيتيرا.

وفي صباح الأحد الماضي، توجهت دورية من الشرطة المحلية في بيتيرا إلى منزل مير بعد أن أبلغها أحد الجيران، وتم نقل الفتاتين إلى المستشفى ثم تقدما بشكوى أدت إلى اعتقالهما.

وكان خايمي كامبانر، محامي اللاعب الإسباني، قد أكد أن ما حدث بين رافا وصاحبة الشكوى "كان بالتراضي دون أدنى شك".

وانتقل رافا مير، المحتجز منذ يوم الأحد الماضي، إلى صفوف فالنسيا في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادمًا من فريق إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.