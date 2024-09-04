"ما حدث كان بالتراضي".. أول دفاع عن لاعب فالنسيا المتهم بالاعتداء الجنسي!

هل يخرج؟

مثُل رافا مير لاعب فالنسيا أمام "المكاتب القضائية" في فالنسيا اليوم الأربعاء، للإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على سيدتين.

وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال رافا مير بعد اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي" على سيدتين تبلغان من العمر 25 و21 عامًا، رفقة أحد أصدقائه.

وقال خايمي كامبانر، محامي اللاعب الإسباني، إن ما حدث بين رافا وصاحبة الشكوى "كان بالتراضي دون أدنى شك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على إمكانية إطلاق سراح لاعب فالنسيا، قال كامبانر، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا أعرف تفاصيل، لم أتمكن بعد من التحدث مع اللاعب منذ اعتقاله، ولا يمكنني تقييم ملف القضية".

وانتقل رافا مير، المحتجز منذ يوم الأحد الماضي، إلى صفوف فالنسيا في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة، قادمًا من فريق إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.