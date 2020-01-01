كشف مصير قائمة الأهلي السعودي قبل بداية الموسم الجديد

عدم وجود تغييرات كثيرة على قائمة أجانب الفريق للموسم المُقبل

كشفت تقارير صحفية محلية عن تخطيط إدارة نادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة بالتنسيق مع الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي برئاسة الأمير منصور بن مشعل للفترة المُقبلة.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى عدم وجود تغييرات كثيرة على قائمة أجانب الفريق للموسم المُقبل.

وتضم قائمة الأهلي سبعة لاعبين أجانب وهم اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري واللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر واللاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب المحور ولوكاس ليما في مركز الظهير الأيسر والدولي البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط وزميله اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني.

المزيد من الفرق

وأضافت الصحيفة أن إدارة الراقي ستمنح المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الفريق الصلاحية الأكبر في هذا الجانب من خلال دراسته لاحتياجاته الفنية بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني بتحديد عناصر الفريق للفترة المُقبلة، وتقييم العناصر الأجنبية الموجودة في صفوف النادي قرار اتخاذ القرار النهائي.

كما سيُحدد المدير الفني أهم المراكز التي يحتاجها الفريق للاستعانة بها سواء بعناصر محلية أو أجنبية، مع التركيز على بعض الأسماء المصعدة من درجة الشباب.