"كشف عن سبب القرار!" .. فهد بن نافل يعلن موقفه رسميًا من الترشح لرئاسة الهلال

الكلمة الأخيرة في ملف ترشح فهد بن نافل..

كشف فهد بن نافل، عن موقفه الرسمي، من "الترشح" لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، من عدمه.

فترة ولاية فهد بن نافل، على رأس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، انتهت رسميًا بختام موسم 2023-2024، والذي شهد كتابة الفريق الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ بالتتويج بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس الملك"، بدون أي هزيمة.

ابن نافل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، ترشحه بشكل رسمي، إلى رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"؛ لينهي الجدل أخيرًا.

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وعن ذلك يقول: "أعتز وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية (غير الربحية)، الترشّح في الانتخابات الحالية؛ لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي، الذي تحظى به المملكة، بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".

وشدد فهد بن نافل، على أن خدمة رياضة الوطن، عبر بوابة الزعيم الهلالي، شرف كبير للغاية، آملًا في أن يقترن ذلك، بتحقيق تطلعات كافة الجماهير.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، كان قد أكد في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، على اتخاذ ابن نافل، قرار الترشح في الانتخابات، مع انسحاب مرتقب ليزيد أبونيان، ومنح كل أصواته لفهد.