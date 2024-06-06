تطورات مثيرة في الهلال .. قرار حاسم من فهد بن نافل والمرشح الوحيد للرئاسة يستعد للانسحاب!

كواليس وأسرار جديدة من داخل الهلال..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مفاجئة، قبل إغلاق باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، بشكل رسمي.

فترة ولاية فهد بن نافل، على رأس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، انتهت رسميًا بختام موسم 2023-2024، والذي شهد كتابة الفريق الأول لكرة القدم "التاريخ"؛ بالتتويج بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس الملك"، بدون أي هزيمة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، اتخاذ ابن نافل، قرارًا بالترشح لولاية أخرى، على رأس مجلس إدارة شركة الزعيم الهلالي؛ بعد أيامٍ طويلة من الغموض، بشأن هذا الأمر.

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العجلان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "المصادر تشير إلى أن فهد بن نافل، سيترشح رسميًا خلال الساعات القادمة".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن المرشح الوحيد - حاليًا - لرئاسة نادي الهلال، وهو يزيد أبونيان الذي تقدم بأوراقه رسميًا؛ سيعلن انسحابه من الانتخابات، بعد قرار ابن نافل.

وأشار أحمد العجلان إلى أن أبونيان، وعد بإعطاء كافة الأصوات التي كان سيحصل عليها، إلى فهد بن نافل، في انتخابات نادي الهلال.