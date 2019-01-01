كشف حقيقة مفاوضات مرشح رئاسة الهلال مع وصيف كأس العالم

موسى الموسى المرشح لرئاسة نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد عبدالرحمن الخنين وسيط التعاقدات عدم صحة ما تم تداوله في الساعات الماضية عن اتفاق أحد المرشحين لترأس نادي الهلال مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتيش من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

تقارير أشارت إلى أن موسى الموسى المرشح لرئاسة نادي الهلال بدأ التحرك سريعًا لتقديم ما يدعم ملفه أمام الجمعية العمومية للقلعة الزرقاء.

وأوضحت التقارير أن الموسى انتهى من تجهيز ملف المدرب الأجنبي الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني الحالي لمنتخب كرواتيا، على رأس المرشحين على طاولة موسى الموسى.

وفقًا لـ @ariyadhiah : سيتم الاتفاق داخل النصر على اسم واحد من الشرفيين المؤثرين في انتخابات النادي ليكون بديلًا لسعود السويلم. pic.twitter.com/wLUuS2xovN — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

الخنين غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إشارة الى ما نُشر حول حصول احد مرشحي رئاسة #الهلال على موافقة المدرب زلاتكو لتولي مهمة تدريب الهلال، فإنه لا صحة لما ذكر عن هذا الأمر وعدم وجود مفاوضات مع المدرب زلاتكو بهذا الشأن راجياً تحري الدقة".

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يُذكر أن موسى الموسى قد تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادي الهلال، حيث يتصارع مع فهد بن نافل على رئاسة الزعيم.