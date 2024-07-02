ليس إهدار ضربة الجزاء فقط .. كشف السر الحقيقي وراء "بكاء" كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وسلوفينيا

كريستيانو رونالدو عاش ليلة صعبة للغاية..

كعادته.. خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أنظار العالم أجمع، خلال مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

البرتغال تأهلت إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

وقبل الوصول إلى الركلات الحاسمة.. أهدر رونالدو "ضربة جزائية"، تحصل عليها المنتخب البرتغالي في الدقيقة 105 "الخامسة عشر من الشوط الإضافي الأول"؛ ليدخل بعدها في نوبة بكاء شديدة.

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البعض تعاطف مع الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، واعتبروها ضغطًا نفسيًا شديدًا على اللاعب، بينما آخرون وصفوا هذه اللقطة المثيرة، بالدليل على "ضعف شخصيته".

وما بين هذا الرأي والآخر.. كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقي وراء "بكاء" كريستيانو رونالدو؛ بعد إهداره ضربة الجزاء.

الصحيفة أشارت إلى أن رونالدو شاهد والدته ماريا دولوريس أفيرو، التي كانت تتواجد في المدرجات، وهي تبكي بشدة؛ وذلك خلال عرض صورتها على شاشة الملعب الكبيرة.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو لم يستطع أن يتمالك نفسه، بعد أن شاهد والدته "تبكي" بسببه؛ فدخل هو الآخر في نوبة بكاء شديدة، قبل أن يقوم زملاؤه في المنتخب بـ"تهدئته".