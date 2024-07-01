فيديو | "والدته لم تتمالك نفسها" .. كريستيانو رونالدو يبكي أثناء مباراة البرتغال وسلوفينيا

رونالدو يصدم البرتغاليين..

أهدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا، مساء يوم الإثنين.

منتخب البرتغال يواجه سلوفينيا - حاليًا -، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وفي الدقيقة 105 "الخامسة عشر من الشوط الإضافي الأول"، سدد رونالدو "ركلة جزائية" تحصل عليها المنتخب البرتغالي أمام سلوفينيا.

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هذه التسديدة تصدى لها الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك بـ"براعة"؛ ليدخل بعدها رونالدو في نوبة بكاء؛ وسط محاولات من زملائه لتهدئته.

أيضًا.. ظهرت والدة رونالدو، التي كانت تتواجد في المدرجات؛ وهي تبكي بعد تضييع الأسطورة البرتغالية "الركلة الجزائية"، التي جاءت في وقت قاتل من المباراة.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا، سيواجه في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، منتخب فرنسا الأول لكرة القدم "المتأهل" على حساب نظيره البلجيكي.