"كشاف المواهب" ينهي مشواره مع أرسنال

رحلة قصيرة خاضها الكشاف الألماني داخل المدفعجية ليترك النادي بسبب خلاف إداري

قرر سفين ميسلنتات المسؤول عن التعاقدات واكتشاف المواهب في أرسنال، الرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الشهر.

الألماني جاء لأرسنال في نوفمبر 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند، بعدما اشتهر باكتشاف العديد من النجوم مع فريقه السابق.

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تقارير صحفية أكدت أن اعتراض ميسلنتات على سياسة الانتقالات في أرسنال، تعتبر ضمن أهم أسباب رحيله.

ولا يقتنع أيضاً بدوره الحالي مع النادي اللندني، حيث كان يطمح في الحصول على منصب المدير التقني.

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وجاءت محاولات المدفعجية لاستقدام البرازيلي "إيدو جاسبار" لاعب الفريق السابق بهذا المنصب، لتُعجل مع رحيل ميسلنتات.

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وأشارت بعض التقارير أن أرسنال يحاول حالياً جلب إيدو، أو الهولندي مارك أوفرمارس لسد الفراغ الذي سيتركه الألماني.

جدير بالذكر أن ميسلنتات ساهم في العديد من الصفقات الأخيرة لأرسنال، أبرزها المدافع اليوناني مافروبانوس والجابوني بيير أيميريك أوباميانج والأوروجوياني لوكاس توريرا.