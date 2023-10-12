لم يتمرد ككريم بنزيما وأحرج روبرتو فيرمينو .. رياض محرز أكثر من مجرد لاعب في الأهلي

ثلاثة مواقف تثبت أن رياض محرز لم يأت للتنزه في السعودية..

SHAHID

"الله أكبر .. رياض محرز" هتاف أصبح يرجرج الملعب في كل مباراة للأهلي، ربما هو الوحيد من بين كافة صفقات الراقي العالمية الذي خطف الجماهير سريعًا ودفعها للهتاف له بشكل خاص إبان جُل اللقاءات.

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سبعة مساهمات خلال تسع مباريات في دوري روشن السعودي هي حصيلة محارب الصحراء بقميص قلعة الكؤوس، بواقع ثلاثة أهداف مسجلة وصنع أربعة آخرين.

تسع مباريات خلال شهرين، بالطبع لم يكن هتاف "الله أكبر .. رياض محرز" هو بداية المسيرة، إنما الانتقادات حضرت كذلك، لكن مع مرور المباريات تتغير نظرة الجماهير الأهلاوية في نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق.

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لكن مهما كانت الانتقادات التي وجهت له، فلا يمكن نعته بـ"المتعالي" أو القادم من أوروبا للنزهة في السعودية كما اتهم البعض، فمحرز أكثر من مجرد لاعب في الأهلي..

قائد دون شارة

في حقيقة الأمر وحتى وقتنا هذا لا يعلم أحد ما الذي دفع الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، لمنع الشارة للبرازيلي روبرتو فيرمينو بدلًا من محرز، لكن لا مشكلة..

الجماهير قاطبةً تقريبًا ترى أن محرز هو القائد الحقيقي في الفريق، ظهر جليًا هذا في ديربي الاتحاد الأخير، وكيف يتفاعل مع زملائه داخل الملعب ويوجههم دون الحاجة لاعتراف يايسله بذلك.

"ما باليد حيلة" حول قرار المدرب؟ لا! يمكنك أن تعرف كيف تحصّل الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، على شارة القيادة بعد أزمة من المدرب نونو سانتو واعتراضه على منحها رومارينيو بدلًا منه، وفي المباراة التالية ظهرت الشارة على ذراع "الحكومة"، وإن كان سانتو قد نفى حصول الفرنسي عليها بعد أزمة، فإن كافة الشواهد تقول عكس ذلك.

إذًا كان بإمكان محرز أن يفعل ببساطة هو الآخر كبنزيما، فهو قائد منتخب الجزائر وبإمكانه أن يضغط ليحمل الشارة، لكنه لم يفعل، حتى إبداء غضبه بالفعل داخل المستطيل الأخضر لم يحدث وتعامل مع الموقف بروح رياضية كبيرة، وقرر أن يكون قائدًا دون شارة.

التضحية حاضرة

Getty

"يرى نفسه أكبر من الأهلي" اتهام غريب وجهته قلة لنجم الجزائر، اعتراضًا على مستواه في إحدى المباريات، لكن بموقف عملي نفى رياض ذلك..

في 15 من سبتمبر الماضي، أصيب محرز بالتسمم بعد تناوله وجبة من أحد مطاعم جدة، ليقضي ليلة مواجهة التعاون، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، محتجزًا في المستشفى.

كافة التقارير تحدثت وقتها عن استحالة خوضه للمباراة، لكن في اليوم التالي، شارك المحارب وفاز الراقي على السكري 3-2، في لقاء صنع به هو هدفًا.

"قضيت ليلة البارحة في المستشفى، جراء تناولي بعض الطعام الفاسد، لكنني موجود مع الفريق لمساعدته" هكذا تحدث محرز عن تضحيته، ليثبت أنه ليس في نزهة، وليس بالضرورة أن يضحي من أجل ديربي أو كلاسيكو، أي مباراة بالنسبة له هي قمة، يمكنه التضحية من أجلها.

لاعب بدرجة مدرب

بينما يقف روبرتو فيرمينو في الدائرة بين لاعبي الأهلي للاستماع لتعليمات المدرب ماتياس يايسله خلال الوقت المقتطع من مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن، كان محرز في عالمه الخاص..

رياض يعطي تعليماته وتوجيهاته لزملائه رفقة يايسله، الذي ترك المهمة للجزائري بثقة، ليبدأ الجمهور يتساءل: "من المدرب الحقيقي .. الألماني أم محرز؟!".

هذه اللقطة زادت من ثقة الجماهير في محارب الصحراء، الذي وإن كان لم يصل لمستواه المعهود بعد بشكل كامل، جراء الحرارة المرتفعة في جدة والتي أعرب عن انزعاجه منها أكثر من مرة، لكنه لا يجعل منها "شماعة" له، ويحاول بقوة سواء بمجهوده داخل الملعب أو بتعليماته خارجه.

SHAHID