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مفاجأة صادمة .. كريم بنزيما يشكو "معاملة" نونو سانتو والأخير يرد: لم أطلب التعاقد معك من الأساس!

زهيرة عادل
Karim Benzema - Nuno Santo - Itttihad 2023GOAL AR
كريم بنزيماالإتحاددوري روشن السعودي

أزمات الفرنسي في الاتحاد تتفجر مبكرًا

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يبدو أن القدر لم يكتب لنادي الاتحاد السعودي الاستقرار خلال الموسم الجاري، فبعد الصدام بين البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، حان دور المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

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الفرنسي يعاني من سوء حظ مع العميد في دوري روشن السعودي، إذ لم يسجل خلال أول جولتين من الموسم، بينما قد فعل قبل انطلاق الموسم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول أسباب هذا التراجع، لكن يبدو الجواب عند صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية..

الصحيفة أوضحت وفقًا لمصادر مطلعة، أن العلاقة متوترة بين بنزيما وسانتو، إذ أن الأخير أوضح لإدارة النادي أن الأول "لا يناسب طريقة لعبه"، بل وزاد أنه لم يطلب التعاقد معه من الأساس.

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ومن جانبه، لجأ صاحب الكرة الذهبية 2022م، لسعد اللذيذ؛ المفاوض الذي أقنعه بالانضمام للعميد، معربًا له عن عدم ارتياحه في صفوف النادي الجداوي، وتلقيه "معاملة غير احترافية" من المدرب البرتغالي.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن بنزيما طلب أمام اللاعبين من مدربه منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب ولكونه نجم الفريق – بحسب ما وصله من إدارة النادي – لكن سانتو رفض طلبه، واعتمد اختياره للبرازيلي رومارينيو دا سيلفا ومن بعده أحمد شراحيلي، كقادة للنمور.

وواصلت الصحيفة زاعمة أن صاحب الـ35 عامًا اجتمع بالفعل مع سعد اللذيذ، وطالبه بإيجاد حل سريع لمشكلته مع المدير الفني البرتغالي.

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