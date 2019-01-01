الجزائر تمنح بنزيما وسام الاستحقاق الأولمبي

مهاجم ريال مدريد كُرم في بلاده

قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية منح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وسام الاستحقاق الأولمبي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أعضاء مكتبها التنفيذي وافقوا بالإجماع على منح بنزيما وسام الاستحقاق الأولمبي

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ولم تكشف اللجنة عن التفاصيل الخاصة بهذ الأمر، سواء طريقة تكريم بنزيما أو تاريخ ومكان منحه الوسام.

ورغم أن بنزيما قضى حياته في فرنسا وارتدى قميص الديوك، إلا أنه لم يُخف أبدًا ارتباطه وتعلقه بوطن آبائه وأجداده، وقد ألمح لرغبته اللعب لمنتخب الجزائر لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بذلك.

يُشار لأن بنزيما ورغم تألقه ومواصلة إحرازه للأهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أنه مستبعد من صفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، ويرفض المدير الفني ديديه ديشان استدعائه للمنتخب.

وكان نويل لو جرابت رئيس الاتحاد الفرنسي قد أكد أن حقبة بنزيما مع منتخب فرنسا قد انتهت.

يُذكر أن صاحب الأصول الجزائرية بدأ مسيرته الكروية مع ليون، حيث صعد من فريق الشباب للفريق الأول عام 2005، وقاده تألقه الملفت مع الفريق الفرنسي للانتقال لصفوف ريال مدريد صيف 2009، وقد تُوج مع الفريق بالعديد من الألقاب أبرزها الليجا ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.