ميليتو يحاول إقناع إنييستا بالاعتزال في الأرجنتين

هل ينضم إنييستا إلى ميليتو وماسكيرانو؟

يخطط جابرييل ميليتو، المدير الفني لنادي إستوديانتيس الأرجنتيني، للتعاقد مع أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي، عقب انتهاء عقده في الدوري الياباني.

ميليتو سبق ولعب مع إنييستا في برشلونة بين 2007 و2011 وحصدا سويًا بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين.

وقالت صحيفة TNT الأرجنتينية إن إنييستا يمتلك موسمًا متبقيًا في عقده مع فيسيل كوبي، إذ ينتهي في ديسمبر 2020 ولا يملك اللاعب أي خطة لإعلان اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية.

وأوضحت أنّ ميليتو يحاول استغلال العلاقة بينهما للتعاقد مع اللاعب وقضاء موسم أو اثنين في الدوري الأرجنتيني.

وكان خافيير ماسكيرانو قد رحل عن هيبي تشينا فورتشن الصيني لينضم إلى إستوديانتيس مع بداية العام الجديد.

ولعب ماسكيرانو في برشلونة بين 2010 حتى 2018 وشارك غرفة الملابس لموسم كامل مع مدربه الجديد.

جدير بالذكر أنّ دافيد فيا أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد انتهاء موسمه مع فيسيل كوبي كما سبقه فيرناندو توريس والذي أنهى مسيرته في اليابان أيضًا.

واعتزل من جيل برشلونة الذهبي كلًا من فيكتور فالديز وكارليوس بويول وتشافي هيرنانديز وكذلك صامويل إيتو وتييري هنري وغيرهم.