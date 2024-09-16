بعد عودة شخصية ريال مدريد .. كريم بنزيما: الآن أجد المساعدة من نجوم الاتحاد!

بعد تصريحه بالبحث عن مساعدة زملائه في الموسم الماضي..

أكد الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه سعيد بما قدمه اللاعبون في مباراة الوحدة، بعد الفوز بسباعية، مضيفًا أنها كانت مباراة رائعة، والفريق قدم مستوًا جيدًا، كما أن الجماهير كانت رائعة.

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الاتحاد واصل الحفاظ على العلامة الكاملة، بفوز عريض على الوحدة بنتيجة (7-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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وقال بنزيما، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن هناك فارق بين ناديي الاتحاد وريال مدريد، والتشابه فقط في تسجيله للأهداف، مبديًا سعادته بوصف عودة بنزيما "ريال مدريد" في مباراة الاتحاد، وأنه عمل بجهد خلال الفترة الماضية، وهو يلعب في السعودية من أجل هذه الليلة، وهذه المباراة، وسعيد بتقديم مباراة أسعدت الجماهير.

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وكشف بنزيما عن دور زملائه في مساعدته، على عكس ما صرّح به خلال الموسم الماضي، بأنه يحتاج للمساعدة في الفريق، فيما قال قائد الاتحاد إن بعد الفريق أجرى تغييرات كثيرة هذا الموسم، وبات زملاؤه يساعدونه منذ بداية الموسم، ولذلك الفريق صار قويًا، مضيفًا أنه لا يفكر في الفارق بين الموسم الماضي والحالي، فالماضي قد انتهى.

ورفع بنزيما رصيده إلى 4 أهداف، بواقع هدف في مرمى التعاون، وثلاثية أمام الوحدة، ليوجه رسالة إنذار إلى الهلال، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين يوم السبت المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث يحافظ الفريقان على العلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط.