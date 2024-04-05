كريم بنزيما يقلل من الاتحاد ونجومه .. ويرد على الانتقال إلى الهلال رسميًا

كريم بنزيما يثير الجدل..

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رد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، على أنباء انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه - حتى الآن -، لتتردد أنباء قوية عن رحيله، بنهاية الموسم الحالي.

ونفى المهاجم الفرنسي في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، وجود أي مفاوضات بينه ونادي الهلال؛ قائلًا: "كل يوم هُناك حديث جديد عن مستقبلي".

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وعلى الرغم من ذلك.. ترك بنزيما، الباب مفتوحًا أمام البقاء أو المغادرة من الاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم، مؤكدًا على أنه يركز على المباريات المتبقية في الموسم الحالي، ومن ثم سيرى ماذا سيحدث مستقبلًا.

وعن غيابه عن التهديف منذ فترة طويلة.. رد كريم بنزيما: "أحاول وسأظل أحاول.. لن أتوقف أبدًا حتى يأتي الهدف؛ ولكنني احتاج إلى مساعدة باقي زملائي".

وبأسلوب فيه تقليل من الفريق الاتحادي الحالي.. أكد بنزيما، على أنه من الواضح للجميع، بأنه يحتاج إلى نوعية أخرى من اللاعبين بجانبه؛ من أجل تسجيل عدد كبير من الأهداف، مثلما كان يفعل في ريال مدريد.

واختتم بنزيما تصريحاته؛ وهو يضحك بسخرية: "الاتحاد ليس ريال مدريد.. واللاعبون ليسوا هم أنفسهم الذين كنت ألعب معهم".

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