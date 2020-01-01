كريم الأحمدي يحدد واجهته المقبلة بعد اقتراب رحيله عن الاتحاد

الأحمدي سيرحل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حدد المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد السعودي، واجهته الجديدة، بعدما اقترب رحيله عن صفوف العميد، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد كريم الأحمدي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد رغبة من جانب إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لتجديد عقد اللاعب المغربي.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن رحيل الأحمدي عن الاتحاد أصبح مؤكد، واللاعب سيعود إلى هولندا لخوض تجربة أخيرة، في مشواره قبل الاعتزال نهائيًا.

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كريم الأحمدي يغازل فريقه الأول تفينتي أنشتخيدة الهولندي، من أجل العودة له، لتكون آخر تجاربه، قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بقميص فريقه القديم.

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يأتي ذلك بعدما أكد الأحمدي في تصريحات صحفية سابقة، بأنه يريد إنهاء مشواره من الفريق الذي بدأ معه.

ولعب الأحمدي مع الاتحاد هذا الموسم 20 مباراة، بواقع 19 مباراة بالدوري ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيهم هدفًا واحدًا فقط.