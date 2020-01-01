الاتحاد الإماراتي يلغي مسابقات المراحل السنية ويدرس مصير دوري المحترفين

هل يتخذ الاتحاد الإماراتي قرارًا بإلغاء دوري المحترفين هذا الموسم؟

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة جميع اللاعبين والناشئين.

فيروس كورونا تسبب في إيقاف دوري الخليج العربي الإماراتي، وذلك خوفًا على سلامة جميع لاعبي وجماهير فرق الدوري.

محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، قال خلال تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "اتحاد الكرة لم يطلب من رابطة المحترفين زيادة عدد الفرق للموسم القادم إلى 16 فريقًا، واتخذنا قرار إلغاء دوري المراحل، حفاظًا على سلامة أبنائنا".

المزيد من الفرق

هزام تابع: "هناك نقاشات حاليًا بشأن دوري المحترفين والدرجة الأولى بين الاتحاد والرابطة، وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار المسابقة أو إلغائها".

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وتحدث محمد بن هزام عن دوري الخليج العربي، حيث قال: "كل ما يتعلق بالمسابقات بما فيها نهائي كأس رئيس الدولة، سيتحدد لاحقًا بالتشاور بين الاتحاد والرابطة، في ضوء اللوائح".

واستطرد قائلًا: "لن نتخذ قرارًا بإلغاء الموسم إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة، وأمامنا أسبوعين، قبل الوصول إلى الموعد النهائي للقرار، ولدينا العديد من السيناريوهات لحسم مصير المسابقات.

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الإماراتي بإيقاف النشاط الكروي لمدة 4 أسابيع، بداية من 15 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.