كريستيانو رونالدو يجبر العالم على احترام تجربة النصر .. مدرب البرتغال يطالب بمتابعة الدوري السعودي!

مدرب البرتغال يعلق على تجربة رونالدو مع النصر..

وجه الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، رسالة دفاعية عن قرار كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، واللعب في صفوف النصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده المملكة في الآونة الأخيرة.

وأحدث النصر هزة في الأوساط الرياضية العالمية، في الميركاتو الشتوي بموسم 2022-2023، بعد التعاقد رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد، وتمكن (صاروخ ماديرا) من حسم لقب هداف دوري روشن السعودي في الموسم المنقضي، برصيد 35 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لموسم واحد في تاريخ المسابقة.

وقال مارتينيز، في حوار مع صحيفة AS الإسبانية، "أود أن أدعو الجماهير للاهتمام بالدوري السعودي، كأس العالم 2034 ولدت مشروعًا مدته عشر سنوات، وهناك مستوى عالٍ، من الصعب تسجيل الأهداف في كل مكان، لقد ذهب كريستيانو إلى هناك، وسجل 35 هدفًا هذا الموسم، وهو يحافظ على تماسكه، السعودية تسمح لك بتحقيق الأهداف الفردية، لقد كانت مفاجأة إيجابية للغاية بالنسبة لي".

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وأكد مدرب البرتغال، دعمه لكريستيانو رونالدو، قائلًا "عندما يكون هناك تغيير في النظام، هناك دائمًا لحظة جديدة. الانطباعات الأولى مهمة، إنه - كقائد - كان طبيعيًا جدًا في وضعه. في كرة القدم، هناك الكثير من النقاشات، ولكن يتم اتخاذ القرارات في ميدان اللعب، كرة القدم هي التي اتخذت القرارات نيابة عنه، لقد عاد شعوره بالسعادة مجددًا".

وعن دور رونالدو مع المنتخب البرتغالي، قال مارتينيز "قوة غرفة الملابس لا تكمن فيما يمكن أن يقوله المدرب للاعبين، ولكن وجود لاعبين مثل كريستيانو رونالدو، وكذلك بيبي، أيضًا، إنه مرجع لا يصدق، ويصنعون بيئة إيجابية للغاية، إنهم مطلوبون مثل اللاعبين الآخرين".

ويستعد كريستيانو رونالدو، صاحب الـ130 هدف دولي، لقيادة منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث يشارك المنتخب في المجموعة السادسة، برفقة تركيا وجورجيا والتشيك.