صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

نجح النصر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة تاريخية في الانتقالات الشتوية لموسم 2022-23، بعدما فسخ صاروخ ماديرا عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم للعالمي في صفقة انتقال حر.

ولم يأخذ كريستيانو رونالدو وقتًا طويلًا حتى ينسجم مع فريقه الجديد، فقد تمكن صاروخ ماديرا من تسجيل أول أهدافه مع الفريق في ثالث مباراة، وشهدت المباراة الرابعة تألقه بتسجيل "سوبر هاتريك" أربعة أهداف في شباك الوحدة.

فكم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي؟

خاض رونالدو مع النصر في موسمه الأول بدوري روشن السعودي، حتى الآن أربع مباريات نجح خلالهم في تسجيل خمسة أهداف.

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف 2022-23 4 5

كم عدد أهداف رونالدو مع النصر في كأس السوبر السعودي؟

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف 2022-23 1 0

كم عدد أهداف رونالدو مع النصر في جميع البطولات؟