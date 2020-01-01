نجم مانشستر سيتي السابق: وجود رونالدو يصعد بريال مدريد بشكل تلقائي

قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد إيمانويل أديبايور النجم السابق للفريقين يتحدث عن كريستيانو رونالدو وتأثيره لو تواجد في اللقاء.

أشاد النجم التوجولي إيمانويل أديبايور لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن رونالدو لو كان متواجدًا حاليًا لكان صعد بريال مدريد بشكل مباشر لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أديبايور: "لو سألتوني عن موقف ريال مدريد من قبل النتيجة أمام مانشستر سيتي قبل عامين فقط كنت قلت لكم إنهم لديهم القدرة على ذلك".

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وأضاف: "كان يمكنهم المرور من مانشستر سيتي عندما كان لديهم كريستيانو رونالدو، انه مثل ماكينة للأهداف، ويمكنه أن يصنع الفارق في أي لحظة، ورأينا كيف يسجل 50 هدفًا في كل موسم".

وأكمل: "عليهم أن يأتوا بلاعب مثل رونالدو لتعويضه لكن أمثال كريستيانو لا يظهروا إلا مرة كل 200 سنة".

وأردف: "لقد خسروا اللقاء الأول في ملعبهم ومباراة العودة ستكون في غاية الصعوبة بالرغم من غياب الجماهير، لكنها في النهاية ليست مستحيلة".

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وأنهى تصريحاته: "ريال مدريد يملك الكثير من الخبرات متمثلة في كريم بنزيما ومارسيلو وتيبو كورتوا، هم معتادون على مثل تلك المباريات الكبيرة".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانتياجو برنابيو.