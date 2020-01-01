نجم توتنهام وإنجلترا: الشرطة توقفني كل يوم وتتهمني بالسرقة بسبب لوني!

داني روز نجم توتنهام يشكو العنصرية التي يواجهها كل يوم بسبب لون بشرته.

أعرب اللاعب الإنجليزي داني روز نجم فريق توتنهام عن استيائه من طريقة التعامل معه في بلده بسبب لون بشرته، والعنصرية المقيتة التي يواجهها بشكل مستمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية لروز مع البث الإذاعي الخاص بـ "ساكند كابتنز"، وأكد خلالها أن التعامل مع ذلك الأمر أصبح بشكل يومي بالنسبة له.

وقال روز: "تم إيقافي الأسبوع الماضي من قبل الشرطة، وأصبح ذلك الأمر اعتيادي بالنسبة لي في كل مرة أعود فيها لبلدة دونكاستر، والتي هي بلدتي في النهاية"

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وأضاف: "في كل مرة تكون الأسئلة حول إذا ما كانت سيارتي التي أقودها مسروقة، ومن أين جئت بها؟ وماذا أفعل في تلك الأنحاء؟ وإذا ما كان يمكنني إثبات ملكية تلك السيارة، وكل ما أستطيع القيام به هو الضحك لأنني أعرف أن تلك الأمور ستحدث".

وأردف: "واحدة من المرات الأخيرة قررت أن أتخذ القطار، وكان أول سؤال تم توجيهه لي إذا ما كانت أعرف أن تلك هي الدرجة الأولى؟ قلت نعم فقالت لي حسنًا إذًا أرني تذكرتك".

وأكمل: "بعدها دخل عدة أشخاص من أصحاب البشرة البيضاء خلفي ومروا دون أن تسألهم عن شيء فسألتها لماذا لم تسألي عن تذاكرهم، فقالت لي أنها ليست في حاجة لذلك".

وأنهى تصريحاته: "البعض قد يرى أن تلك الأمور عادية، لكنها عنصرية تحدث كل يوم بالنسبة لي، وأشعر بالإحراج حتى للحديث حول الأمر".

جدير بالذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت مساندة قوية من قبل أندية ونجوم كرة القدم لمحاربة العنصرية عقب وفاة أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة.