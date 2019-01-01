سبورتنج يتجه لتغيير اسم ملعبه تكريماً لرونالدو

رونالدو من أبرز من أنجب النادي البرتغالي

تويتر هيثم محمد

ذكر فيديركو فارانداس، رئيس سبورتنج لشبونة، أن ناديه يفكر في فرضية تغيير اسم ملعبه "جوزيه ألفالادي" ليحمل اسم النجم البرتغالي ولاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو.

رونالدو من ناشئي النادي البرتغالي الشهير، ومنه انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في 2003 بعد ست سنوات مع قطاع الشباب.

هل وصل رونالدو إلى الهدف 700 في مسيرته؟

وذكر فارانداس في تصريحات نقلتها "توتوسبورت": "فكرة تغيير اسم الملعب لتكريم رونالدو تجعلنا فخورون للغاية ونضعها في الاعتبار".

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فهناك اقتراح أن يصبح المسمى "ملعب كريستيانو رونالدو" أو "CR7 أرينا"، أو خلط الاسم الحالي مع كُنية النجم البرتغالي.

وتألق رونالدو مساء الجمعة مع البرتغال على ملعب "جوزيه ألفالادي" وسجل في الانتصار على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا 2020.