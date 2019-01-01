تصفيات يورو 2020 | البرتغال تضرب لوكسمبورج بثلاثية نظيفة

الأهداف من نصيب سيلفا ورونالدو وجيديش..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق المنتخب البرتغالي ضيفه لوكسمبورج بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

تقدم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 16، لينهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف.

وفي الدقيقة 65 سجل كريستيانو رونالدو قائد المنتخب ونجم يوفنتوس ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 77 حل جونسالو جيديش بدلاً من سيلفا، فيما أتى جواو ماريو في الدقيقة 88 بدلاً من جواو فيليكس.

أخيراً سجل جيديش ثالث الأهداف في الدقيقة 89، قبل دقيقة من نزول روبن نيفيز بدلاً من جواو موتينيو.

بذلك يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بـ11 نقطة من 5 مباريات في مجموعته، بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا المتصدر والذي خاض 6 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن صربيا صاحب المركز الثالث.

يذكر أن بقية مباريات الجولة شهدت فوز أوكرانيا على ليتوانيا 2-0، وتركيا على ألبانيا 1-0، وأندورا على مولدوفا 1-0، فيما تعادل مونتنيجرو وبلغاريا بلا أهداف.