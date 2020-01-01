قبل كريستيانو رونالدو .. أساطير ارتدوا القميص رقم 7 في ريال مدريد

يعد قميص ريال مدريد رقم ٧ أحد أكثر القمصان شهرة في تاريخ كرة القدم، وقام بارتدائه بعض أساطير الريال الأكثر شهرة على غرار رونالدو، فمن سبقه؟

رقم ٧ في ريال مدريد هو أحد أكثر القمصان شهرة في الرياضة العالمية.

على مدى العقد الماضي، بدا الرقم مرتبطًا بشكل كبير بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن على الرغم من تطوير علامته التجارية "CR7" وهو في مانشستر يونايتد، ارتدى البرتغالي في البداية رقم ٩ مع الريال، وكان رقمه المفضل في ذلك الوقت متواجد على قميص راؤول جونزاليس، أسطورة النادي الذي لا يمكن نسيانه.

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لم يكن رونالدو وراؤول العظماء الوحيدون الذين ارتدوا الرقم الشهير. جول يلقي نظرة على تاريخ رقم ٧ في ريال مدريد، منذ ولادته في الأربعينيات حتى يومنا هذا.

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السنوات الأولى: كوبا، أمانسيو وخوانيتو

لم يكن ناديًا يخجل أبدًا من صنع التاريخ، أصبح الريال بالفعل أول فريق إسباني يرتدي قمصانًا مرقمة في مباراة ضد أتلتيكو مدريد في ٢٤ نوفمبر ١٩٤٧.

في البداية، لم تكن الأرقام للأفراد. تم الترتيب من ١ إلى ١١، وتم تعيينهم على حسب الموقع على أرض الملعب.

ومن بين أوائل اللاعبين سابينو باريناجا، المهاجم الذي بدأ مسيرته في ساوثامبتون، ولاعب خط الوسط الأسطوري خوسيه ماريا زاراجا، لكن أول نجم حقيقي يرتدي الرقم ٧ في ريال مدريد كان ريمون كوبا العظيم.

أحد أساطير كرة القدم الفرنسية والإسبانية، أمضى كوبا غالبية حياته المهنية مع ريمس لكنه مثل الريال بين ١٩٥٦ و ١٩٥٩.

لعب كوبا بجانب ألفريدو دي ستيفانو وفيرينس بوشكاش، وفاز بلقبين للدوري الإسباني وثلاثة كؤوس أوروبية، كان آخرها ضد ريمس وعاد وانضم إليه مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

عاد الرقم ٧ إلى التداول، قام بارتدائه عدد قليل من اللاعبين قبل الاستقرار على ظهر أمانسيو في عام ١٩٦٣.

وصل الجناح الأيمن إلى ريال مدريد من ديبورتيفو لاكورونا، واستمر حتى اعتزاله في عام ١٩٧٦.

فاز بتسعة بطولات من الدوري الإسباني خلال فترة وجوده في الريال، وفاز بكأس بيتشيتشي مرتين، وسجل اللاعب المعروف باسم "الساحر" ١٥٥ هدفاً مع الملكي.

بعد اعتزال أمانسيو، انتقل القميص إلى هينينج جنسن، قبل التوقف مرة أخرى مع المهاجم خوانيتو.

وقع للنادي عام ١٩٧٧ بعد صعود بورجوس من الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

عانى خوان من إصابة في الساق بدت أنها قد تنهي حياته المهنية، لكنه استمر في صياغة مسيرة رائعة.

لعب ٣٥٠ مباراة في الدوري الإسباني معظمها لريال مدريد، وسجل ٩٩ هدفاً في الليجا، وحصد خمسة ألقاب من الليجا، وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس بيتشيتشي أيضًا، قبل أن يغادر إلى ملقة بعد عقد في الريال.

بشكل مأساوي، توفى خوانيتو في حادث طريق في عام ١٩٩٢، عن عمر يناهز ٣٧ عامًا.

العصر الحديث: بوتراجوينو، راؤول وكريستيانو رونالدو

بحلول الوقت الذي غادر فيه خوانيتو ريال مدريد في عام 1987، كان بوتراجوينو قد حصل على القميص رقم ٧.

ولد في مدريد وترعرع في الملكي ولعب في فريق الأشبال و الناشئين، وقد حصل على أول فرصة له مع الفريق الأول من قبل ألفريدو دي ستيفانو في عام ١٩٨٤، وكان الريال متأخراً ٢-٠ في ذلك الوقت؛ سجل بوتراجوينو هدفين وساعد في صناعة آخر وتسبب في الفوز، ظهر الشاب كمنارة أمل مشرقة لنادي يخسر بريقه.

كان جزءًا أساسيًا من إحياء الفريق في منتصف الثمانينيات، وغادر في نهاية المطاف مع مجموعة كبيرة من البطولات و ١٢٣ هدفًا.

غادر بوتراجوينو ريال مدريد في عام ١٩٩٥، وبعد أن ارتدى القميص لاعب أسطوري مثله ارتفعت قيمة القميص كثيراً .

حاول كل من رافائيل مارتن فاسكيز وألفونسو ولويس إنريكي وخوسيه أمافيسكا وجوان إسنايدر خلافته بالحفاظ على قيمة الرقم 7، لكن راؤول هو الذي نجح في ذلك في النهاية.

مواطن آخر من مدريد، تألق في صفوف الشباب في الريال، وخلال ١٦ عامًا مع الفريق الأول، أصبح هدافًا قياسيًا لريال مدريد وإسبانيا، والهداف الرئيسي في دوري أبطال أوروبا.

حصل على هداف الدوري الإسباني ودوري الأبطال مرتين لكلٍ منهما، وجاء في المركز الثاني في عام ٢٠٠١ في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، وقاد كلاً من ناديه ومنتخب بلاده.

حطم مجموع أهدافه البالغ ٣٢٣ هدفاً الرقم القياسي الذي سجله دي ستيفانو في الستينيات. بالنسبة للمشجعين الأصغر سنًا الذين لم يشاهدوا سوى سنواته الأخيرة، هناك ميل للتغاضي عن راؤول في قاعة أساطير ريال مدريد، لكن القليل منهم يذكروا إنجازاته باستمرار.

سبب نسيانه من قبل الكثيرين هو الرجل الذي تبعه، رغم أنه حطم الرقم القياسي الذي حققه دي ستيفانو والذي استمر من ١٩٦٤ إلى ٢٠٠٩، لكن كريستيانو رونالدو حطمها مرةً أخرى بحلول عام ٢٠١٥.

لا تحتاج سجلات رونالدو إلى العرض؛ ٤٥١ هدفًا، وخمس بطولات دوري أبطال أوروبا، والأكثر إثارة للتنافس الفردي لكرة القدم على الإطلاق مع ليونيل ميسي.

إمكانية أن يتجاوز أي شخص أهمية دي ستيفانو في ريال مدريد أمر مشكوك فيه، ولكن بدون شك، كريستيانو هو أعظم لاعب مدريدي في العصر الحديث.

عندما غادر، مر رقم ٧ على ماريانو دياز، والآن، أصبح قميص إيدين هازارد. كان الموسم الأول للبلجيكي بعد انتقاله من تشيلسي صعبًا، وتعطل بسبب الإصابات وتميز بعدم الاتساق.

من كوبا إلى كريستيانو، سلم الأسلاف المجد إلى العاصمة الإسبانية. وميز العظماء القميص رقم ٧ بالنادي الملكي.