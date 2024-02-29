"لا أستطيع التوقف" .. أول رد من كريستيانو رونالدو بعد إيقافه!

تعرف على رد فعل رونالدو بعد العقوبة التي تم إصدارها ضده

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فضّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدم الصمت، بعد عقوبة إيقافه من جانب لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، وذلك بعد واقعة مباراة ديربي الرياض ضد الشباب.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، إيقاف رونالدو لمدة مباراة واحدة، مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

وبعد أن تأكد غياب رونالدو عن مباراة الحزم التي ستقام مساء اليوم الخميس، نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة له خلال تدريبه في صالة الألعاب الرياضية، معلقًا عليها: "لا أستطيع التوقف".

ويستعد رونالدو للمشاركة في المباراة القادمة للنصر أمام العين الإماراتي، في ذهاب دور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها مساء يوم الإثنين القادم.

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واتخذت لجنة الانضباط والأخلاق قرارها ضد رونالدو، بعدما قدم نادي الشباب شكوى ضده عقب مباراة ديربي الرياض الأخيرة، حيث قام بحركات بذيئة وخادشة للحياء، ضد مدرجات جماهير الشباب، بعدما تقدم العالمي في النتيجة.

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