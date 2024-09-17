كريستيانو رونالدو يودع لويس كاسترو بـ"صورة ورسالة" .. وحسم موقف اللاعب من قمة النصر والاتفاق

رونالدو عانى من عارض صحي في اليومين الماضيين..

يستعد نادي النصر، لقمة كروية كبيرة، مساء يوم الجمعة القادم، أمام فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الاتفاق "الثالث"، الذي حقق العلامة الكاملة.

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وفي هذا السياق.. زفّ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، بشرى سارة للجماهير، قبل هذه القمة الكروية الكبيرة.

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وحسب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تواجد رونالدو في مقر نادي النصر، مساء اليوم؛ وذلك بعد تعافيه من العارض الصحي، الذي عانى منه في اليومين الماضيين؛ لتتأكد جاهزيته لمواجهة الجمعة المرتقبة.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، عانى من عارض صحي، منعه من المشاركة مع النصر أمام مستضيفه الشرطة العراقي، مساء أمس الإثنين، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

رسالة كريستيانو رونالدو إلى لويس كاسترو

وعلى جانب آخر.. وجّه الأسطورة البرتغالية "رسالة" إلى مواطنه لويس كاسترو، الذي تمت إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة شخصية مع كاسترو؛ معلقًا عليها بالقول: "شكرًا على كل شيء".

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جدير بالذكر أن الإدارة النصراوية قررت إقالة المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 63 سنة، بعد فشله في التتويج بأي بطولة رسمية مع الفريق الأول، منذ تولى منصبه في صيف عام 2023، مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".