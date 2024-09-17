إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر رسميًا .. ووكيله يرد!

نهاية قصة لويس كاسترو مع نادي النصر..

حسم مسؤولو نادي النصر السعودي، "مستقبل" البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ بعد أسابيع طويلة من الجدل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كاسترو تولى تدريب الفريق النصراوي، في صيف عام 2023؛ إلا أنه فشل في قيادته للتتويج بأي بطولة رسمية، مكتفيًا بالحصول على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن نادي النصر في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، "إقالة" المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 63، من منصبه.

النصر قال في بيانه: "قررت شركة النادي رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها، ومتمنين له التوفيق".

GOAL

ومن ناحيته.. كشف أنطونيو تيكسيرا، وكيل أعمال كاسترو، عن أن المدرب البرتغالي عبر عن رغبته لإدارة نادي النصر، بالاستمرار في منصبه، وعدم الرحيل عن الفريق الأول.

تيكسيرا أكد في تصريحات مع موقع "شوووت"، بعد قرار الإقالة، أن الإدارة النصراوية أصرت على رحيل المدرب؛ لذلك.. فهي صاحبة القرار، وليس لويس كاسترو.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حقق 36 فوزًا، مقابل 9 تعادلات ومثلهم من الهزائم، خلال 54 مباراة رسمية تحت قيادة كاسترو، في مختلف المسابقات الرسمية "محليًا وخارجيًا".