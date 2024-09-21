"رونالدو وعائلته يحتلون المنطقة الشرقية" .. إعلامي سعودي يحتفي بـ"هاتريك" الدون وخليفته

ثلاثية العائلة تسعد جماهير النصر

قضت جماهير النصر، ليلة سعيدة برعاية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجله الأكبر جونيور، بعدما ساهم "الدون" في فوز الفريق أمس الجمعة على الاتفاق، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وافتتح رونالدو التسجيل للنصر من نقطة الجزاء في الدقيقة 33، قبل أن يتوجه إلى المدرجات ويبحث عن نجله جونيور، الذي كان يتابع المباراة من المدرجات، مرتديًا قميص النصر أيضًا حيث يمثل فرق الناشئين ويرسل له تحية خاصة احتفالًا بالهدف.

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وكشف أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام السابق، سبب إشارة رونالدو لجونيور بالرقم 3، حيث قصد منها مشاركته مع نجله في تسجيل 3 أهداف للنصر في نفس اليوم، إذ سبقه جونيور بالتألق مع فريق النصر تحت 15 عامًا، وتسجيله ثنائية قادت العالمي للفوز على القادسية (4-0).

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وعلق الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية على الأمر، قائلًا: "هذا يعني أن اليوم رونالدو وعائلته انتصروا على فرق الشرقية".

ورد عليه ميدو: "كريستيانو رونالدو يحدث حالة رائعة وزخمًا كبيرًا في دوري روشن ويؤكد على الفائدة الكبرى التي تعود من التعاقد معه على التجربة السعودية".