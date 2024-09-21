الدون افتتح ثلاثية العالمي أمام الاتفاق

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثقة جماهير النصر بعدما سهام في فوز الفريق أمس الجمعة على الاتفاق، بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر من نقطة الجزاء في الدقيقة 33، قبل أن يتوجه إلى المدرجات ويبحث عن نجله الأكبر كريستيانو جونيور ويرسل له تحية خاصة احتفالًا بالهدف.

وكشفت شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، أن رونالدو توجه لنجله الذي كان يتابع المباراة من المدرجات مرتديًا قميص النصر أيضًا حيث يمثل فرق الناشئين، وأشار له بتحية تحمل هدية خاصة بالمراهق الخليفة المنتظر لرونالدو خلال السنوات المقبلة.

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وأوضحت الشبكة سبب إشارة رونالدو لنجله بالرقم 3، حيث قصد منها مشاركته مع نجله في تسجيل 3 أهداف للنصر في نفس اليوم، إذ سبقه جونيور بالتألق مع فريق النصر تحت 15 عامًا، وتسجيله ثنائية قادت العالمي للفوز على القادسية (4-0).

وأضافت: "رونالدو أجرى بحثًا سريعًا بعينه في المدرجات وأشار إلى ابنه جونيور بـ3 أصابع مع ابتسامة عريضة، للإشارة إلى تسجيلهما معا ثلاثية للنصر في يوم واحد وبادله الفتى الصغير بابتسامة مماثلة".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو اعتاد اصطحاب نجله جونيور في كافة الأندية التي انتقل لها مؤخرًا، حيث يلعب الابن الأكبر للدون الآن في صفوف فريق الناشئين بنادي النصر منذ انتقال والده إلى النادي السعودي مطلع عام 2023.