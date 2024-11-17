"واقعة كريستيانو رونالدو خير دليل" .. العروبة يجدد اتهاماته لأندية الصندوق ويؤكد: قادرون على تكرار فوزنا أمام الهلال!

العروبة هُزم أمام الأهلي، النصر والأهلي، فهل يحقق أول انتصار أمام الكبار خلال مواجهة الهلال؟

بعد أن تلقى الهزيمة أمام الأهلي ثم النصر فالاتحاد، لا يزال مونس الضوي؛ رئيس نادي العروبة، واثقًا من قدرة فريقه على هزيمة الهلال وأي من أندية صندوق الاستثمارات الأربعة، لكنه لم يخف شعوره بأن تلك الأندية تؤثر على القرارات التحكيمية مستشهدًا بما حدث أمام العالمي.

العروبة؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي من دوري يلو للدرجة الأولى، كان قد افتتح الموسم بالسقوط أمام الراقي (2-0)، وفي الجولة السادسة، هُزم أمام العالمي (3-0)، وبالجولة العاشرة فاز عليه العميد (2-0).

فيما لم يلتق العروبة بعد بالهلال؛ متصدر جدول الترتيب، إذ يتواجهان في 11 من يناير المقبل، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن.

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حول تلك الهزائم واللقاء المرتقب أمام الزعيم، علق الضوي خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "كنا قادرين أمام الاتحاد على مجاراته على الأقل، وأمام الأهلي لو كان العروبة مكتملًا الصفوف .. لما خرجت المباراة بهذا الشكل، لكن كرة القدم فوز وخسارة، وسبق أن انتصرنا أمام الاتحاد والهلال، وإن شاء الله فريقنا قادر على الفوز في المباريات المقبلة أمام الهلال أو النصر أو أي من أندية الصندوق، فالفوارق المالية بيننا كبيرة، لكن داخل الملعب رأينا مباراة الأخدود والنصر تنتهي بالتعادل، وهو ما يعني أن أي نادٍ قادر على تحقيق نتائج إيجابية أمام هذه الأندية".

العروبة بالفعل انتصر من قبل أمام الموج الأزرق بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ15 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين موسم 2014-2025، أما الاتحاد فهزمه (1-0)، ضمن الجولة الثانية من المسابقة نفسها، لكن موسم 2013-2014.

وانتقل مونس الضوي للحديث عن مواجهة النصر تحديدًا، مؤكدًا أن لاعبي العالمي أثروا على قرارات حكم الساحة الأرجنتيني يايل فالكون، وأن حبه للبرتغالي كريستيانو رونالدو أثر على قراراته..

"الحكام بالنهاية بشر؛ قد يخطئون كالمدربين ورؤساء الأندية واللاعبين، هناك أخطاء منطقية تقع، لكن في الموسم الجاري احتسب علينا أربع أو خمس ضربات جزاء في دوري روشن، وأعتقد أن غالبيتها لم تكن صحيحة، وبالنسبة لحكم مباراتنا مع النصر؛ لا أريد أن أقول أشياء من وراء الكواليس، لكن أعتقد أنه كان مهزوزًا، والدليل أنه احتسب لنا ضربة مرمىى وبعدما تحدث معه لاعبو النصر، تراجع وقرر احتسابها ضربة ركنية، ونفس الحادثة تكررت في الشوط الثاني لكن معنا؛ فبعدما احتسب ضربة مرمى للنصر، تجمع لاعبو العروبة حوله إلا أنه رفض العدول عن قراره وقتها، وهذا يدل على أنه لم يكن متمكنًا من المباراة".

واختتم: "تحدث لاعبونا مع حكم مباراتنا أمام النصر، وقالوا له إنك حكم لفريقين، لكنك لا تعطينا حقنا بالملعب، والحقيقة أنه كان يرى النصر فريقًا كبيرًا والعروبة صغيرًا، هذا هو مقياسه، والدليل أنه انتظر كريستيانو رونالدو (قائد النصر) بعد المباراة لمدة 20 دقيقة كي يحصل على قميصه، هذا دليل على إعجابه به وهو ما أثر على بعض قراراته في المباراة".

يذكر أن العروبة يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد عشر نقاط فقط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة، فيما خسر ستة لقاءات أخرى.

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه بها العروبة اتهام "تأثير أندية الصندوق على الحكام"، بينما كان عبدالعزيز الرويلي؛ نائب رئيس النادي، قد فعل من قبل عقب الهزيمة أمام الاتحاد.