"سيعانون مثل كريستيانو رونالدو" .. الطريقي يتحدى ريال مدريد وليفربول لمنافسة الهلال في دوري روشن!

اعتراف الدون يثير الجدل..

تسبب الموسم المنصرم في إحراج للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بعد فشله في قيادة العالمي للمنافسة على البطولات المحلية، في ظل سيطرة غريمه التقليدي الهلال على الألقاب.

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ومع انتصاف الموسم في دوري روشن السعودي، يبدو النصر بعيدًا بشكل أكبر عن المنافسة التي تنحصر حاليًا بين الاتحاد والهلال، حيث يأتي العالمي في المركز الرابع بـ25 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن العميد المتصدر.

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واعترف كريستيانو رونالدو في مقابلة مع قناة دوري روشن السعودي، على موقع "يوتيوب"، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول هذا العام لتحقيق البطولات.

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وفي هذا السياق، علق الإعلامي السعودي صالح الطريقي، على تصريحات رونالدو بتغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: وصلتني رسالة: "(ما رأيك بكلام رونالدو المنافسة صعبة بوجود نادي مثل الهلال؟)".

وأضاف: "الرد: (أتفق معه تمامًا، ولو لعب فريق ريال مدريد، أو ليفربول، أو بايرن ميونخ، أو أتالانتا بدوري روشن، سيقولون نفس الكلام)".

ويحتفل رونالدو بمرور عامين على تجربته في النصر، منذ انتقاله إلى العالمي في شتاء 2023 في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ونجح كريستيانو في قيادة النصر للتتويج بلقب البطولة العربية، لأول مرة في تاريخه، كما فاز بجائزة هداف البطولة، فيما توج بالحذاء الذهبي، كهداف دوري روشن السعودي، برصيد 35 هدفًا في موسمه الأول.

أما على مستوى الألقاب الرسمية، فإن رونالدو اكتفى برفقة زملائه في قيادة الأصفر لوصافة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، والمركز الثاني في كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري.