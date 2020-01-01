"كريستيانو رونالدو الأعظم في كل الرياضات"

رودريجو تيو زميل كريستيانو رونالدو السابق في صفوف سبورتنج لشبونة يتحدث عن عقليته المميزة التي ظهرت عليه منذ صغره.

كشف رودريجو تيو لاعب فريق سبورتنج لشبونة السابق عن تفاصيل علاقته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "أبولا" وأكد خلالها أن رونالدو تميز بعقلية مختلفة عن الجميع، وكان دائمًا ما يظهر أفضل ما لديه طالما هناك منافسة.

وقال تيو: "عقلية رونالدو مختلفة تمامًا وبشكل كلي عن أي شخص آخر منذ أن كان مجرد فتى في السابعة عشر من عمره".

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وأضاف: "عندما كنا نلعب تنس الطاولة كان يتفوق ويظهر كالأفضل في تلك الرياضية، وعندما لعبنا البلياردو كرر الأمر نفسه، وفي رفع الأثقال وفي كل شيء هو الأفضل".

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وأردف: "هو يذكرني بشكل كبير بمايكل جوردان (نجم كرة السلة وكرة القاعدة الشهير)، ويحب التنافس على كل شيء ممكن ومتاح".

وكان رونالدو قد حصل خلال مسيرته على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أقل بمرة واحدة عن ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد في الوقت الحالي لعودة النشاط الكروي في إيطاليا، حيث يستأنف يوفنتوس مبارياته بإياب نصف نهائي الكأس أمام ميلان.