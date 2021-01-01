كريستوس تزوليس: فتى اليونان الذهبي الذي ارتبط بمانشستر يونايتد مقابل 17 مليون جنيه إسترليني

ضاعف اللاعب صاحب الـ 19 عامًا هذا الموسم أهدافه وتمريراته الحاسمة، ويحرص بوروسيا دورتموند أيضًا على التعاقد معه

كرة القدم اليونانية، على المستوى الدولي تعاني منذ سنوات طويلة، بعد خروجهم من دور الـ 16 في كأس العالم 2014 والتي استضافتها البرازيل، كانت تلك آخر بطولة كبرى وصل لها أبطال أوروبا لعام 2004.

وتحول منتخب اليونان من منتخب صاحب تواجد دائم في المواعيد الكبرى، ودخل في بعض الأحيان ضمن أعلى 10 منتخبات في التصنيف العالمي للفيفا، إلى منتخب يلعب في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية رفقة كوسوفو ومولدوفا.

وتحتل اليونان الآن المرتبة الـ 53 تصنيف الفيفا، وبالرغم من التعادل مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم، إلا أن الوصول إلى مونديال قطر يبدو غير مرجح، خاصة مع وجود السويد أيضًا في المجموعة.

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وبالرغم أن الحاضر يبدو صعبًا على المنتخب اليوناني، إلا أن المستقبل قد يبدو مشرقًا بوجود بعض من الأسماء الشابة اللامعة، التي قد ترفع حظوظ اليونان على مدى السنوات القادمة.

وقائد تلك المجموعة هو جناح فريق باوك، اللاعب كريستوس تزوليس، الذي تم إطلاق لقب "الفتي الذهبي"، عليه من قبل وسائل الإعلام اليونانية والجماهير.

وأتم تزوليس عامه التاسع عشر في يناير الماضي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يمتلك مع منتخب بلاده ست مباريات دولية، وكان ظهوره الأول في أكتوبر الماضي أمام النمسا، وأصبح سابع أصغر لاعب يمثل اليونان، وسجل في ثاني ظهور له أمام قبرص في نوفمبر.

كل تلك العوامل جعلته واحد من أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا، بعد تألقه على الصعيدين المحلي والدولي، وجعلت العديد من الأندية الأوروبية تسعى للحصول على خدماته قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، بوروسيا دورتموند، وبورسيا مونشنجلادباخ.

وقال تزوليس في تصريحات لقناة ناديه: "يشرفني أن تكون مثل تلك الفرق الكبيرة مهتمة بالتعاقد معي، ولكن حاليًا لاعبًا في صفوف باوك وأتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل شكل مع فريقي".

وانضم اللاعب الشاب إلى باوك لأول مرة منذ أن كان عمره 8 سنوات في عام 2010، بعد أن لعب أربع سنوات مع فريق دوكسا بينتالفوسو، وسرعان ما تألق اللاعب الصغير، وقدم أداءً يلفت الأنظار مع فريق تحت 12 عامًا خاصة أمام أكاديمية برشلونة في مباراة ودية، وحينها عندما كان يتوقع الجميع فوز لامسيا إلا أن فريق باوك فاز بهدفين لهدف.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلفت فيها تزوليس انتباه برشلونة، إذ أبدت الإدارة إعجابها به بعد تسجيله 11 هدفًا في خمس مباريات وهو في الثالثة عشر من عمره، أثناء مشاركته في مسابقة لينارت يوهانسون.

وقال كريستودولوس ألكساندرو، مكتشف تزوليس والذي ساهم في انتقاله إلى باوك، في تصريحات إذاعية: "أعمل في إسبانيا منذ بضعة سنوات، ولم أشاهد طفلًا بتلك الغريزة الهجومية الكبيرة، تسجيل الأهداف بالنسبة له أمرًا سهلًا، تلك الغريزة موجودة في عقليته وحمضه النووي".

وفي عام 2016 ترك كريستوس اليونان وباوك لظروف عائلية، وسافر إلى ألمانيا لمدة عامين، وقضى تلك الفترة من بعض الفرق الألمانية الصغيرة، قبل أن يعود إلى اليونان وينفجر ويسجل في موسم 2018-19، مع فريق باوك تحت 17 عامًا 29 هدفًا في 25 مباراة، وفي الموسم التالي سجل 19 هدفًا في 23 مباراة.

وقال مدربه السابق في باوك آنخيل زازوبوليس: "لم يعد من ألمانيا وهو في أفضل حالاته، ولكن باوك استغل الوضع ومنحه الفرصة لإظهار ما هو عليه اليوم، إنه واحد من أفضل اللاعبين الشباب الذين لديهم كل الصفات، سيحصل على تطور وفرصة جيدة في مسيرته".

وتدرج اللاعب حتى تم استدعاؤه للفريق الأول في عام 2020، ولكنه لم يشارك إلا بعد العودة من الإغلاق الذي حدث في العام الماضي بسبب كورونا، وظهر في يونيو الماضي 2020 أمام أولمبياكوس في المراحل الأخيرة من الموسم.

وفي الموسم الحالي، عندما واجه باوك نظيره بشيكتاش التركي في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، سجل في مباراتي الذهاب والإياب هدفين وصنع هدفًا في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وبالرغم من فشل الفريق بعد ذلك في الوصول لدوري أبطال أوروبا، ومشاركته في الدوري الأوروبي إلا أن إحساس اللاعب بالكرة ظهر بشكل واضح، لدرجة أن البعض قام بتشبيهه بنجم تشيلسي تيمو فيرنر.

وفي عام 2021، نجح اللاعب الشاب في التسجيل في كل مباراة محلية خاضها مع فريقه، ووصل إلى نصف نهائي كأس اليونان.

وعن تألقه هذا الموسم قال كريستوس تزوليس: "في بداية العام لم أتوقع شيئًا كهذا، كنت احلم فقط بالحصول على أكبر عدد من الدقائق، أشكر المدربين على ثقتهم في، وأشكر زملائي على مساعدتي".

وأضاف: "أحب الدوري الإنجليزي، كما أن الدوري الألماني في مستوى جيد جدًا أيضًا، سأختار أحد هذين الدوريين للمرحلة القادمة".

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وسيتعين على الفريق الذي يريد التعاقد مع الجوهرة اليونانية دفع 17 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن عقده مع باوك يستمر لنهاية 2024 ولا يوجد به أي شرط جزائي.

وفي النهاية وبعد النظر إلى إمكانيات وقدرات كريستوس تزوليس، يجب أن تتعلم الكرة اليونانية أفضل السبل للاستفادة من موهبته وتنميتها بسرعة.