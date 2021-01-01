رادو دراجوشين: "فان دايك" الروماني الذي رفض تشيلسي من أجل يوفنتوس

باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد ومن قبلهم تشيلسي كانوا مهتمين بضم المدافع صاحب الـ 19 عامًا، الذي شق طريقه للفريق الأول في يوفنتوس

عندما يتم سؤال أي لاعب من الناشئين في العالم، على النجم الذي يريد السير على خطاه وأن يكون مثله، فإنه الأغلبية خاصة المهاجمين يقولون ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

ولكن من بمثابة ميسي ورنالدو، بالنسبة للاعبين الشباب المدافعين، والذي يعتبرونه مثلًا أعلى، بكل تأكيد الجواب واضح هو فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

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وبالرغم من تفوق بعض اللاعبين مثل سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، وحتى تياجو سيلفا في العقد الماضي، إلا أن صعود فان دايك إلى قمة الكرة العالمية بعد وصوله إلى ليفربول، جعله الملهم الأول للاعبين الشباب.

اللاعب الهولندي الدولي الذي كان على وشك الفوز بجائزة الكرة الذهبية في 2019، بكل تأكيد قام بقلب المعايير، للمدافعين الشباب الذين يتخذونه قدوة لهم، ومنهم نجم يوفنتوس الشاب رادو دراجوشين، صاحب الـ 19 عامًا.

وقال دراجوشين في تصريحات لتلفزيون يوفنتوس في 2020: "لقد ألهمني فان دايك كثيرًا، وكذلك الأمر مع بونوتشي وكيليني".

ومنذ ذلك الحين، يتم مقارنة دراجوشين وتشبيهه بفان دايك، بسبب تركيزه الكبير في الملعب وثقته بنفسه العالية ومساهمته في الاستحواذ على الكرة لصالح فريقه، خاصة مع المستويات التي يقدمها مع البيانكونيري هذا الموسم.

وجاء دراجوشين من أسرة رياضية في رومانيا، إذ أن والده كان يلعب كرة الطائرة بشكل محترف، بينما تلعب والدته كرة السلة، وساعده ابن عمه في احتراف كرة القدم، بعد أن قدم له في فريق سبورتول وهو في سن السابعة من عمره.

وبعد أن قضى اللاعب الروماني أربع سنوات مع سبورتول، انتقل بعدها إلى فريق ريجال سبورت بوخاريست، في عام 2013 والذي يرتبط بعلاقة قوية مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبهذا تم إبلاغ أتلتيكو مدريد مبكرًا بموهبة دراجوشين، ولكنهم لم يكونوا وحدهم من اهتم بضم اللاعب الذي أصبح قائدًا لمنتخب رومانيا تحت 16 عامًا في غضون خمس سنوات.

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تشيلسي وباريس سان جيرمان كانا حريصين أيضًا على اللاعب القوي، لكن يوفنتوس هو من فاز بالسباق، ودفع 250 ألف يورو بعد أن خضع اللاعب الروماني لفترتين تجريبيتين مع السيدة العجوز.

ومن جانبه قال فلورين مانيا، الوكيل الذي ساهم في انتقال اللاعب إلى يوفنتوس، في تصريحات صحفية سابقة: "اتصل بي أخي وأخبرني عن وجود لاعب قوي وجيد في رومانيا، وبعدها قررت إرساله ليرى بنفسه، وتواصل معي بعدها وأخبرني أنه نجم قادم بقوة، فتواصلت مع يوفنتوس سريعًا".

وأضاف: "بعد حوالي ساعة تقريبًا، اتصل بي كبير الكشافة في يوفنتوس، وقال لي أن دراجوشين أثار إعجاب الجميع، وهناك فرق أخرى تريده ولكن يوفنتوس أن يريد التعاقد معه بكل جدية".

انضم رادو إلى يوفنتوس في فريق تحت 17 عامًا، ولكن بعد مستواه الكبير تم ترقيته بشكل سريع ليلعب مع فريق تحت 19، وتحت 23 عامًا خلال عام 2019، وما ساعده على التأقلم مع اللعب مع مستويات أكبر منه في الفئة العمرية هو جسده فهو صاحب 191 سم، كما يقضي كل يوم ساعتين في الصباح بصالة الألعاب الرياضية لتقوية جسده.

وواصل اللاعب الشاب نجاحه مع الفريق، وعندما عانى الفريق من إصابات في الفترة الأخيرة، استدعاه أندريا بيرلو مدرب الفريق، ليتدرب مع الفريق الأول، وظهر لأول مرة كبديل في الدقيقة 69 أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا بشهر ديسمبر الماضي.

وشارك بعد ذلك في ثلاث مباريات أخرى، بالإضافة إلى مشاركته المستمرة مع فريق الرديف تحت 23 عامًا.

وينتهي عقد دراجوشين مع يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، وارتبطت فرق مثل توتنهام، ولايبزيج، ونيوكاسل بالتعاقد معه، وكان موقع جول في فترة سابقة قد كشف عن احتمالية تجديد عقد اللاعب لخمس سنوات قادمة، ولكن حتى الآن طالما لم يتم التوقيع سيتم طرح الأسئلة حول مستقبله.

وفي هذا الشأن قال مانيا، في تصريحات صحفية في ديسمبر الماضي: "لم تكن لدينا أبدًا فكرة الرحيل عن يوفنتوس، ولن يكون هناك أي مشكلة في توقيع عقدًا جديدًا، اللاعب قبل ثلاث سنوات كان يشاهد رونالدو على شاشة التلفاز الآن يلعب معه في نفس الفريق، الأحلام تتحقق يا رجل!".