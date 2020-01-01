كريسبو: لاوتارو مارتينيز هو أجويرو القادم

نجم إنتر وميلان وبارما وتشيلسي السابق يثبت أن لاوتارو مارتينيز سيخلف سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية هيرنان كريسبو إن مهاجم نادي إنتر الحالي لاوتارو مارتينيز سيكون هو الأمثل من أجل خلافة سيرخيو أجويرو.

وكان برشلونة قد طلب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث يعتبر الفريق الكتالوني المهاجم الأرجنتيني هو الخليفة المناسب للويس سواريز.

وحول ذلك، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الصحف الأوروبية عن عروض برشلونة لضم مهاجم إنتر، يرى كريسبو أن لاوتارو في طريقه لأن يصبح أفضل مهاجم في العالم.

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وقال كريسبو إن لاوتارو مارتينيز هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم اليوم ويمتلك إمكانيات كبيرة ورؤية استثنائية، وسيكون أشبه لسيرخيو أجويرو في المستقبل.

وأضاف في حديث لشبكة سكاي إيطاليا: "أعتقد أن لاوتارو مهاجم متكامل ويستطيع اللعب كمهاجم وحيد أو كمهاجم ثانٍ في خطة يشارك فيها لاعبان كرؤوس حربة"

وتابع: "كان كريستيانو رونالدو وليو ميسي محظوظين لأنهما ضغطا على بعضهما البعض، ودفع كل منهما الآخر لكي يخرج أفضل ما لديه، وهذا ساعدهما وأثر بالإيجاب على مسيرة كل منهما"

وأردف: "نحن نرى ما يفعله باولو ديبالا وماورو إيكاردي، هما مميزان ولكن لاوتارو مارتينيز هو من بإمكانه أن يصبح سيرخيو أجويرو جديد، إنه لا يراوغ كثيرًا ولكنه يمتلك نفس الشراسة والقوة في التحركات"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا بـ 111 مليون يورو في عقده مع إنتر، وهي الوسيلة التي يريد الفريق الكتالوني استغلالها من أجل ضمه.