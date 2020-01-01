رادومير أنتيتش.. الراحل الذي درب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو

الوحيد الذي درب كبار إسبانيا الثلاثة.. من هو رادومير أنتيتش المدرب الراحل؟

تلقت كرة القدم الإسبانية خبرًا صادمًا اليوم، فخلال الأيام التي تعاني منها البلاد من مئات الضحايا يوميًا بسبب فيروس كورونا، أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن وفاة مدربه السابق رادومير أنتيتش الذي سبق له تدريب الثنائي ريال مدريد وبرشلونة عن عمر يناهز 71 عامًا.

وتساءل البعض عن اسم المدرب الراحل والذي لم يكن معروفًا للأجيال الصغيرة، ومن خلال ذلك التقرير، يمكن الإجابة على سؤال من هو أنتيتش، الرجل الذي يعد الوحيد الذي قام بتدريب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو كذلك.

ولد أنتيتش في الثاني والعشرين من نوفمبر من عام 1948، لم تكن مسيرته كلاعب كما كانت كمدرب، حيث لم يلعب سوى لأندية فنربخشة وريال سرقسطة كأندية معروفة.

وخلال مسيرته مع الأندية التي مثلها من 1967 إلى 1984 في مسيرة استمرت 17 عامًا، لعب 367 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا، ليتحول إلى عالم آخر مرتبط بكرة القدم أيضًا.

ومع اعتزاله في 1984 بدأ مسيرته التدريبية بعدها بـ 4 سنوات مع الفريق الذي مثله كلاعب ريال سرقسطة، حيث بقى هناك عامين حتى 1990، لينتقل بعدها إلى ريال مدريدكأولى المحطات الكبرى له.

وظل في ريال مدريد موسمًا واحدًا وهو موسم 1991/1992، ثم انتقل إلى ريال أوفيدو لـ 3 سنوات، قبل أن يصبح مدربًا لأتلتيكو مدريد في 1995، ويبقى هناك 5 سنوات حتى 2000، قبل أن يعود إلى ريال أوفيدو مرة أخرى ويظل موسمًا هناك.

وفي 2003 انتقل إلى برشلونة حتى 2004، قبل أن ينتقل إلى سيلتا فيجو ثم منتخب صربيا ثم تجربة مع شاندونج لونينج في الدوري الصيني الذي استمر فيه حتى نهاية مسيرته التدريبية.

جدير بالذكر أن أنتيتش لا يملك في سجله التدريبي سوى الثنائية التاريخية مع أتلتيكو مدريد بالرغم من امتداد مسيرته في الملاعب كمدرب لـ 27 عامًا.

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ولكن وفاته وسط هذه الأجواء الحزينة صنعت الحدث، حيث قامت العديد من الأندية بتقديم العزاء للمدرب الذي رحل عن عالمنا اليوم السادس من إبريل لعام 2020.