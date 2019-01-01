كرونكي: آرسنال في أفضل حالاته

رؤية مالك نادي أرسنال جوش كرونكي للمرحلة المقبلة بعد إقالة إيمري

قال جوش كرونكي مالك نادي آرسنال إن النادي يمر بظروف صعبة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، ولكن في الوقت ذاته اللاعبون وأفراد النادي في حالة جيدة.

وكان آرسنال قد أعلن رسميًا صباح أمس إقالة مدربه السابق أوناي إيمري لسوء النتائج، وعين نجم الفريق السابق ليونبيرج مدربًا مؤقتًا خلفًا له.

وحول ذلك، قال كرونكي إن الجماهير لديها الكثير من التطلعات بخصوص المرحلة المقبلة، وما حدث مؤخرًا من الممكن أن يهز هذه الصورة.

وأضاف: "أوناي إيمري شخص جيد ونحن جميعًا نحترمه ونكن له مشاعر طيبة، إقالته لا تتعلق بهذا، الأمر جاء بناء على كثير من العوامل"

وتابع: "مشجعو الفريق كانوا قلقين بشأن ما يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة، جميع الأفراد في النادي كانوا كذلك، لقد حصل إيمري على الدعم الكافي حتى أثبت الوقت أنه حان وقت النهاية"

وأردف: "فريدي ليونبيرج يمتلك الحمض النووي لآرسنال، لقد كان لاعبًا هنا لعديد من السنوات وأحد أفراد الجيل الذهبي الذي حقق الكثير مع الفريق"

واسترسل: "الجماهير تعرفه وتجبه جيدًا واللاعبون يحترمونه كثيرًا، نحن نشعر أنه الشخص المناسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية"

وحول وضع النادي قال: "على عكس المتوقع النادي يمر بحالة جيدة وهناك أجواء إيجابية بين اللاعبين والمدرب وكل الأفراد، هذا ما سيساعدنا على استعادة الثقة والتخلص من الآثار السلبية للمرحلة الماضية"

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يذكر أن آرسنال سيلعب مباراته الأولى تحت قيادة فريدي ليونبيرج مساء الغد أمام نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.