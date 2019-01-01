كلوب بعد تخطي برايتون: لعبنا بعصبية وهذا أفضل ما في اللقاء

المدرب الألماني لا يصدق ما حدث في آخر 10 دقائق

اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب بشكل واضح وصريح، أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته في مباراة عصر اليوم أمام برايتون، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني بعد المباراة "لم يكن من الضروري أن نلعب بكل هذه العصبية، وهذا لأننا خلقنا فرصًا لا تصدق، وحارس برايتون كانت له لحظات جيدة".

وأضاف "المباراة كانت صعبة لأن برايتون فريق جيد، ولديه لاعبين يتحركون بين الخطوط بشكل جيد، ولديهم كذلك القدرة على الاحتفاظ بالكرة، لذا كان ينبغي علينا بذل كل ما في وسعنا، واللاعبون كانوا على استعداد لفعل ذلك بعد أسبوع حافل".

وأشار إلى أن طرد أليسون بكير قلب موازين المباراة في الدقائق الأخيرة، بقوله "بعد ذلك حصلنا على بطاقة حمراء، أدريان لم يكن مستعدًا لحظة استبداله بأليسون، لكنه تصدى لفرصتين بشكل جيد".

وعن رأيه في صحة القرار، قال "أعتقد أنها كانت لمس يد، لكني لم أراها، ولسوء الحظ لم يكن هناك تسلل، وهذا ما عقد الوضع، و100% أليسون أراد إفساد الفرصة، لكنه خرج من في وقت مبكر، ولم نكن نستطيع تغيير ما حدث".

وبخصوص رجل المباراة قال "أعتقد أنه كان فيرجيل فان دايك، لكن بالنسبة لي هو أدريان، لأنه شارك في وقت صعب، ومع ذلك تمكن من التصدي لفرصتين".

في ختام حديثه أثنى على هدف برايتون، قائلاً "كانت لقطة في منتهى الذكاء، لكن لا ننسى أن الحارس دخل الملعب لتوه وكان يحاول ضبط الحائط البشري، الميزة في هذه المباراة أننا نجحنا في توسيع الفارق لـ11 نقطة مع قرب منافس، لكن لو انتصر ليستر غدًا، سنحاول مرة أخرى".