كروس يقرر الاعتزال دوليًا ويحدد الموعد

شعر أنه أنهى رحلته بالفعل ويريد التركيز مع ريال مدريد

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة أن متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس قد قرر الاعتزال دوليًا وإنهاء رحلته مع المنتخب الألماني بنهاية منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

ومنذ أيام، أُعلن بالفعل يواخيم لوف أنه سيغادر منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف والآن من المقرر أن يتبعه توني كروس.

خاض لاعب خط الوسط السابق لبايرن ميونخ والحالي لريال مدريد 101 مباراة مع المنتخب الألماني وأحرز 17 هدفًا وفاز بكأس العالم 2014 كأهم إنجازاته الدولية.

كروس وصل مع ألمانيا إلى نصف نهائي اليورو في 2012 و2016، ويطمح في التتويج باللقب كخير ختام لمسيرته الدولية الحافلة بالمشاوير المثيرة والإنجازات.

في هذه المرحلة، يريد توني كروس التركيز فيما تبقى من مشواره الكروي مع نادي ريال مدريد خاصة ومع تقدمه في العمر وصعوبة البقاء على الجانبين فيما بعد الثلاثين.

وفي عام 2019، تم التوصل إلى اتفاق بين كروس والنادي الملكي وتم توقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2023، ومن المتوقع أن يتم تجديده لسنوات مقبلة حيث أنه أحد أهم عناصر ريال مدريد.

وغادر متوسط الميدان لنادي ريال مدريد توني كروس معسكر المنتخب الألماني مصابًا على إثر شعوره بآلام على مستوى العضلة الضامة للفخذ، ليترك خبرًا حزينًا لريال مدريد.

وكان كروس قد وصل إلى معسكر منتخب بلاده بمشاكل بسيطة في العضلة الضامة، ومع استمرار الآلام، فضل جميع الأطراف أن ينسحب اللاعب لكي لا تزداد الأمور سوءًا.

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الجدير بالذكر أن توني كروس قد انتقل إلى ريال مدريد صيف العام 2014 بعد رحلة مع بايرن ميونخ وليفركوزن في ألمانيا، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم مستويات مميزة في العاصمة الإسبانية.