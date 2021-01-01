تقارير .. ريال مدريد يحدد بديل راموس في مانشستر سيتي

راموس لم يمدد عقده بعد

تحدثت تقارير في الإعلام الإنجليزي عن وجود اهتمام من قبل ريال مدريد بتعويض قائده المنتهي عقده سيرخيو راموس بضم إيمريك لابورت من صفوف مانشستر سيتي.

ما هو التقرير؟

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية قالت إن ريال مدريد مهتم بالمدافع الفرنسي الأعسر بعد خروجه من الحسابات في مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن موقف لابورت من البقاء أو الرحيل سيتحدد من الآن وحتى نهاية الموسم على أساس مشاركاته مع فريقه.

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لماذا تراجع دور لابورت في سيتي؟

لعب إيمريك لابورت فقط 14 مباراة مع فريقه بكل المسابقات في الموسم الحالي في ظل تألق ثنائية روبن دياش وجون ستونز.

وشارك لاعب أتلتيك بيلباو السابق في انتصار سيتي السبت على توتنهام أساسياً في ظل غياب دياش للمرض.

ما مدة عقد لابورت وقيمته؟

انضم لابورت في 2018 بميركاتو الشتاء إلى سيتي مقابل قرابة 60 مليون يورو قادماً من بيلباو.

ويمتد عقد المدافع مع ناديه الإنجليزي حتى يونيو 2025، مما يجعل سيتي حراً في طلب المبلغ الذي يحدده لبيعه.

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لماذا يبحث ريال مدريد عن مدافع؟

التقارير في الصحافة الإسبانية بالأيام الماضية أفادت بأن ريال مدريد بدأ بالفعل عملية البحث عن قلب دفاع جديد لتعويض رحيل سيرخيو راموس المتوقع.

وينتهي عقد راموس بحلول نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده بسبب مطالب اللاعب المادية المرتفعة بحسب التقارير.