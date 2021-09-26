كروس لجول: ألعب مصابًا منذ ستة أشهر، وكان يجب أن أتوقف!

توني كروس نجم ريال مدريد يتحدث عن إصابته وموعد عودته للمشاركة في مباريات الملكي.

أكد توني كروس نجم ريال مدريد أنه كان يلعب كرة القدم مصابًا منذ شهر مارس الماضي، سواء مع الملكي أو في صفوف منتخب ألمانيا.

جاء هذا في حوار خاص تحدث فيه كروس مع النسخة الإسبانية من جول، وأكد خلاله أن الشعور بالألم لازمة لفترة طويلة لكنه كان عليه التحمل.

وقال كروس: "أنا سعيد لأنني حاليًا أستطيع التدرب مع الفريق دون أن شعر بالألم، بعد ستة أو سبعة أشهر من المعاناة".

وأضاف: "لم ألعب منذ ثلاثة أشهر، وكانت آخر مباراة لعبتها في نهاية يونيو في كأس الأمم الأوروبية، لذلك أنا في حاجة للعودة تدريجيًا للحصول على الرتم والنسق".

وأردف: "بدأت بالشعور بالألم في مارس الماضي، وعلمت أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام، وعلمت أن اخفاء الأمر لن يكون جيدًا لكنني اضطررت للعب في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال وبعد ذلك كأس الأمم الأوروبية".

وأكمل: "عندما ذهبت في إجازة قلت لنفسي لنرى كيف سينتهي ذلك الأمر بعد ثلاثة أسابيع من الراحة، لكن عند العودة للتدريبات في ريال مدريد أدركت أنه علي أن أتوقف".

وأنهى كلماته عن مواجهة ريال مدريد المقبلة: "أعتقد أنني في حالة من الجاهزية، وسأتواجد في القائمة لكن دعونا نرى ما الأفضل للقيام به، سأتحدث مع أنشيلوتي بالغد نحلل الموقف".

جدير بالذكر أن كروس سيمثل إضافة في غاية القوة لتشكيلة كارلو أنشيلوتي الحالية، التي وجدت طريقها لصدارة الدوري الإسباني في غيابه بالأسابيع الماضية.

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