كروس وكوفاسيتش ضمن خيارات إنتر في سوق الانتقالات

إنتر يسعى لضم لاعبه السابق ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد.

إنتر يريد إعادة لاعبه السابق ماتيو كوفاسيتش أو ضم زميله السابق في ريال مدريد توني كروس لصفوفه في أقرب وقت ممكن.

إنتر يسعى لضم لاعبه السابق ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد.

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يسعى لضم اللاعب الألماني توني كروس من صفوف ريال مدريد الإسباني في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي ذكرت أن نجم وسط ملعب بايرن ميونخ السابق قد يكون الهدف الأول للنيراتزوري في سوق الانتقالات.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة سيكون إتمامها غاية في الصعوبة في ظل تمسك ريال مدريد بالنجم الألماني وبلوغ الشرط الجزائي في عقده لـ 300 مليون يورو.

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وأكدت الصحيفة أن النادي لم يتخل بعد عن حلمه بضم لوكا مودريتش لصفوفه، حيث كان قريبًا للغاية من ضمه في الصيف الماضي.

وذكر بييرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي أن الفريق مهتم أيضًا بضم ماتيو كوفاسيتش لصفوفه في وقت قريب، إلا أن تعقيدات وجوده في تشيلسي على سبيل الإعارة من ريال مدريد قد تعثر الصفقة.

جدير بالذكر أن كوفاسيتش كان في الأساس لاعبًا لصفوف إنتر قبل أن ينضم لريال مدريد ويرحل بعدها في إعارة لتشيلسي.