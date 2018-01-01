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ريال مدريد يسعى لاستعادة حارسه من ليجانيس استعدادًا لرحيل نافاس

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GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
ريال مدريد يحاول استعادة اللاعب أندري لونين حارس مرماه المعار لليجانيس استعدادًا لرحيل الكوستاريكي كيلور نافاس في الشتاء.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد يسعى لاستعادة حارس مرماه أندري لونين المعار لصفوف ليجانيس الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي العاصمي يريد تأمين حراسة مرماه حال رحل الكوستاريكي كيلور نافاس.

وذكرت الصحيفة أن نافاس يشعر بالغضب في ريال مدريد بعد أن تراجع ترتيبه في حراسة مرمى الفريق للمركز الثاني خلف البلجيكي تيبو كورتوا.

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وسيحاول اللاعب الكوستاريكي الرحيل لفريق آخر يحصل معه على المزيد من الدقائق ويستعيد مكانته كحارس أساسي في صفوفه.

وكان كورتوا قد انضم لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في الصيف الماضي، بعد أن فشل النادي الملكي عدة مرات في ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

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ويرفض اللاعب الشاب لونين العودة لصفوف ريال مدريد في الشتاء المقبل، حيث يرى أنه يحصل على دقائق مع ليجانيس لن ينالها في وجود كورتوا بريال مدريد.

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