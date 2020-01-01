كروس: سواريز وجيرارد حاولا إغرائي بليفربول

توني كروس يفجر مفاجأة خاصة بليفربول حدثت قبل انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ

قال متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس إن لويس سواريز وستيفن جيرارد حاولا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول في صيف 2014.

وكان كروس قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ بعد نهاية مونديال البرازيل 2014 في صفقة قدرت بحوالي 25 مليون يورو فقط.

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وحول ذلك، قال كروس إن انتقاله إلى ريال مدريد لم يأتِ بسهولة، حيث كانت هناك العديد من المحاولات الإنجليزية لضمه أبرزها من مانشستر يونايتد وليفربول.

وأضاف: "بالنسبة لليفربول لم يكن هناك تواصل مباشر مع النادي، و لكنهما عرضا عليّ الانتقال وأخبراني عن المزيد من النادي والأجواء الموجودة هناك"

وتابع: "الشيء المضحك في الأمر هو أن سواريز نفسه كان على وشك المغادرة إلى برشلونة، حيث أراد لويس بناء مشروعه الخاص بعيدًا عن ليفربول"

وأردف: "الفرصة من أجل التدرب مع جوارديولا مرة أخرى تبدو ضئيلة، لا أعتقد أنه هو من تسبب في رحيلي عن بايرن ميونخ، وعقدي مع ريال مدريد سيمنع ذهابي لإنجلترا قريبًا"

وأكمل: "أريد أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد، لذلك أقول إنه من غير المرجح رحيلي عنه، وبالنسبة لجوارديولا فأنا على اتصال معه وما زالت تربطنا علاقة مميزة"

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يذكر أن توني كروس قد أعلن أنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث يرى أن سنه وقتها سيكون مناسبًا لإنهاء مسيرته.