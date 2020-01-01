سترلينج: الجنس أهم من العنصرية عند البعض ونجلتي تثير غيظي بصلاح

رحيم سترلينج يتحدث عن العنصرية وعلاقته بمحمد صلاح وإعجاب نجلته بنجم ليفربول المصري.

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي عن إعجاب نجلته الكبير بالمصري محمد صلاح هداف ليفربول وبطريقة لعبه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سترلينج ضمن حوار نشرته صحيفة "آس" وأكد خلالها أن العنصرية لا تلقى الاهتمام المطلوب حول العالم في الوقت الحالي.

وقال سترلينج: "نجلتي تحب محمد صلاح وهي تملك نفس شخصيتي وتحب المرح والغناء، وتغني أغنية مو صلاح كثيرًا بالرغم من إدراكها للمنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول، الأمر يضايقني لكن تلك هي شخصيتها".

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وأضاف عن مسيرته: "اللعب في ملعب الاتحاد أو ويمبلي كان بمثابة الحلم في بداية مسيرتي، عندما تنظر لتلك الملاعب تقول أتمنى أن ألعب هناك في أحد الأيام، أظن أن ويمبلي هو حلمي وحبي الأول".

وأكمل عن العنصرية: "لقد أصبحت عادية هذه الأيام ونرى العديد من النجوم يغادرون الملاعب بسببها، الأمر حزين أن نرى ذلك ولا أعتقد أنه يتم التعامل معها بالجدية الكافية".

وأردف: "الجميع يقول أن التعامل مع العنصرية جدي لكن هذا غير حقيقي، يمكنكم أن تروا بعد شهر من الآن أن الأوضاع لم تتغير، بعض الأحيان الحديث عن العلاقات الجنسية للأفراد يحظى باهتمام أكبر من تلك القضية".

جدير بالذكر أن سترلينج يقوم بالعديد من الجهود تجاه محاربة العنصرية في الفترة الأخيرة بعد أن انتشرت بشكل واضح في الملاعب بالأخص في إنجلترا وإيطاليا.