كروت أنشيلوتي المكشوفة في نهائي الأبطال .. أي لعبة تمارسها يا ريال مدريد!

يملك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني خبرة استثنائية في التدريب، تصل إلى ما يقرب من 30 عامًا.

أنشيلوتي يستعد مع ريال مدريد لمواجهة استثنائية يوم السبت المقبل، حين يتوجه النادي الملكي إلى ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، ليلعب أمام ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لنسخة موسم 2021-22 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أنشيلوتي لخوض النهائي الخامس له كمدرب في دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له التتويج باللقب في ثلاث مناسبات خلال موسم 2002-03 و2006-07 مع ميلان، وفي موسم 2013-14 مع ريال مدريد، فيما خسر لقب 2004-05 مع "الروسونيري".

ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول تقريبًا منذ لحظة التأهل إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، خاصة وأن النادي الملكي حسم لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

لكن الغريب هو التصريحات التي يدلي بها أنشيلوتي منذ فترة، والتي تؤكد أنه حدد بالفعل الطريقة التي سيلعب بها نهائي دوري أبطال أوروبا.

المدرب الإيطالي المخضرم تحدث لوسائل الإعلام بعد الفوز على ليفانتي بنتيجة 6-0 في الجولة 36 من الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه وضع خطة النهائي أمام ليفربول.

وقال أنشيلوتي: "ربما 4-3-3 وأحيانًا قد نلعب بطريقة 4-4-2، أعتقد أنه لا يوجد نظام محدد".

وأضاف:"أحيانًا نحاول الضغط على المحور مثلما فعلنا أمام مانشستر سيتي، لننتقل من خطة 4-3-3 إلى 4-4-1-1، الفكرة لا تتغير كثيرًا، فقط بعض اللمسات على طريقة الدفاع والضغط على المنافس".

Goal/GettyImage

المدرب الإيطالي الخبير لم يكتف بذلك، بل كشف حينها عن اثنين من اللاعبين الذين سيخوضون النهائي.

وكشف أنشيلوتي أن الثنائي رودريجو وفيديريكو فالفيردي سيلعبان النهائي، قائلًا: "كلاهما سيلعب المباراة النهائية، هذا صحيح".

بين الثقة الزائدة والتمكن!

ربما قرر أنشيلوتي بهذه التصريحات أن يلعب حربًا نفسية بشكل مبكر مع ليفربول، ليؤكد على الثقة في أسلوبه قبل مواجهة الألماني يورجن كلوب.

أنشيلوتي أكد مرارًا على ثقته في فريقه وأسلوب لعبه خلال الموسم الحالي، وحصل على مكافأته من اللاعبين، الذين قدموا كل ما يمكن لحسم لقب الدوري والوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

أن ينجح مدرب في عبور الأدوار الإقصائية رغم التأخر في كل مرة وأمام فرق مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي هو أمر لا يقدر عليه سوى أنشيلوتي.

ربما تنامت ثقة أنشيلوتي في لاعبيه مع مرور الوقت خلال الموسم، وهو ما جعله مستعدًا على المراهنة مبكرًا بالكشف عن أسلوبه.

وعلى الجانب الآخر، وبعيدًا عن الثقة، فإن أنشيلوتي مدرب يملك الخبرة والتمكن، وهو الأمر الذي يعود في الأساس إلى السنوات الطويلة التي عمل خلالها مديرًا فنيًا.

أنشيلوتي حصد دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كأكثر مدرب تحقيقًا للقب، وهو الرقم الذي يتشارك فيه مع الإنجليزي بوب بيزلي، والفرنسي زين الدين زيدان.

كما يملك أنشيلوتي رقمًا فريدًا في مسيرته، حيث يعد المدرب الوحيد الذي حصد لقب الدوري في الدوريات الخمسة الكبرى.

كل تلك الألقاب تؤكد أن أنشيلوتي متمكن فيما يفعله، ولديه الخبرة بالطبع ليكشف عن طريقة لعبه، لأن الأهم هو كيفية تطبيق اللاعبين لهذه الطريقة.

هل يملك أصلًا حلولًا أخرى؟!

أحد الأمور التي لفتت نظر جمهور ريال مدريد في الموسم الحالي، كان قيام أنشيلوتي بالإعلان عن التشكيل الأساسي للمباريات قبل ساعتين من صافرة البداية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشكيل لا يتغير في 80% تقريبًا من المباريات، حيث تجد نفس الأسماء لدرجة أن الجمهور كان ينادي بالمداورة حتى لا ينهار نجوم الفريق واحدًا تلو الآخر.

ريال مدريد لا يملك عمقًا في قائمته، مع تكرار إصابات بعض اللاعبين، مثل إيدين هازارد وجاريث بيل، وداني كارباخال، وعدد آخر من اللاعبين.

تصريحات أنشيلوتي قد تكون تأكيدًا على نقص الحلول لديه سواء تكتيكيًا أو على المستوى الفردي.

لكن المؤكد أنه يمكنني أن أخبرك الآن بالتشكيل الذي سيبدأ به أنشيلوتي نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي ربما يعرفه العالم أجمع.

اقرأ أيضًا ..

تامي أبراهام .. تلميذ مورينيو بين كابوس لوكاكو وأحلام دروجبا ورونالدو!

فيديو | حلبة مصارعة .. اشتباكات وركل بالأيدي والأقدام في ديربي عربي بكأس آسيا!

لماذا "تألم" السير أليكس فيرجسون أثناء منح كلوب جائزة أفضل مدرب؟