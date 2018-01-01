كرفخال يدافع عن شجاعة إيسكو بعد السقوط أمام سسكا

ليلة حزينة على ريال مدريد وبالتحديد على صانع الألعاب الإسباني إيسكو لتعرضه لهجوم عنيف من جماهير الفريق

دافع داني كرفخال مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن زميله إيسكو، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له بمواجهة الفريق ضد سسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا.

صانع الألعاب الإسباني تعرض لصافرات استهجان عالية بملعب سانتياجو برنابيو، بسبب مستواه في المباراة التي خسرها فريقه 3/0.

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وقال كرفخال بعد المباراة:"لم أواجه واقعة مماثلة من قبل، ولكن إيسكو هنا منذ سنوات طويلة وهو لاعب شجاع جداً، عندما تسوء الأمور يطلب الكرة لمساعدة الفريق".

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وأضاف:"لم تكن مباراة جيدة أبداً لأنها نتيجة قاسية لنا على ملعبنا، ومع ذلك حققنا هدفنا بالتأهل كمتصدر مجموعة".

وتابع:"خلقنا العديد من الفرص في الشوط الأول ولكن قمنا أيضاً بأخطاء دفاعية استغلها سسكا جيداً".

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واستكمل:"الآن تتعالى الأصوات التي تهاجم اللاعبين ولكن في النهاية حققنا هدفنا في النهاية".

يُذكر أنه رغم الهزيمة إلا أن ريال مدريد أنهى دور المجموعات في الصدارة بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما الثاني.