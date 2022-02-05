"كرة القدم ليست لبناء العلاقات" .. رد قوي من طارق التائب على تاليسكا

رد نجم الهلال السابق "طارق التائب" بقوة على تصريحات مهاجم النصر "أندرسون تاليسكا" بشأن زميله السابق ومهاجم الاتحاد الحالي "عبد الرزاق حمدالله"، واصفًا حديثه عن اللاعب المغربي بتلك الصورة بالتصرف الخاطئ.

تاليسكا كان قد أجرى حوارًا مثيرًا مع برنامج "كورة" يوم أمس كشف خلاله الكثير من الأسرار عن غرفة ملابس النصر وعلاقة حمدالله به وبلاعبين آخرين أبرزهم فينسنت أبو بكر وخالد الغنام، وقد وجه العديد من الناشطين انتقادات حادة للنجم البرازيلي على تلك التصريحات ومنهم النجم الليبي.

ماذا قال طارق التائب عن تصريحات تاليسكا ضد حمدالله؟

التائب وخلال حديثه في برنامج "كورة" أيضًا انتقد بعنف حديث تاليسكا عن زميله السابق، مطالبًا إياه بالاكتفاء بالحديث عن الأمور الفنية للنادي وعدم التطرق لأي زملاء له في الملعب.

وأضاف "حوار تاليسكا مميز جدًا، لكني لست معه في نقطة الحديث عن حمدالله، أراه تصرفًا خاطئًا بصراحة، لكني أعرف اللاعبين البرازيليين جيدًا وحبهم لـ "الشوشرة"، مررت بتلك التجارب سابقًا خاصة حين كنت ألعب في الدوري التركي".

"تاليسكا لاعب محترف مفترض أن يُقدم نموذج للاعبين داخل وخارج الملعب، تصريحاته ضد زميله السابق لم تكن في محلها أبدًا، الحوار مع تاليسكا وليس حمدالله، والجميع يعلم قيمة حمدالله ويعلم أن شخصيته خارج الملعب مختلفة ويصعب التعامل معها".

وأتم النجم الليبي ردًا على قول تاليسكا أن علاقته لم تكن جيدة مع حمدالله "كرة القدم ليست لبناء العلاقات، هم زملاء عمل في مكان واحد، أنا كنت لاعبًا في الهلال، جميع اللاعبين زملائي لكن 2-3 منهم كانوا مقربين مني جدًا، مثل محمد الشلهوب وياسر القحطاني، هذا هو الحال في جميع أندية كرة القدم، ليس الكل أصدقاء لكن هم زملاء والاحترام موجود بينهم، الحديث عن زميل سابق يجب أن يكون إيجابيًا وإلا فلا داعي له، وأخيرًا أقول أن المشكلة في النصر لم تكن حمدالله بل من جعله كذلك في الفريق".

حديث #تاليسكا عن علاقته بـ #حمدالله..

طارق التايب: كرة القدم ليست لتكوين العلاقات.. والمشكلة في #النصر من جعل حمدالله يصل لهذا الشكل الأخير؟#كورة_روتانا pic.twitter.com/FRzxHnIhDh — برنامج كورة (@korarotana) February 4, 2022

ماذا قال تاليسكا عن حمدالله وتغير النصر بعده؟

صاحب الـ12 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم أشاد بزميله الكاميروني فيسنت أبو بكر، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ودية جدًا رغم أنهما ليسا صديقين مقربين ولا يخرجان معًا كثيرًا.

وأضاف "أحب أبو بكر وهو بحبني، لسنا مقربين ولا نخرج معًا لكن الدنيا علمتني أنني أستطيع أن أحب شخصًا ما دون أن يكون قريبًا مني، نتفاهم جيدًا ولا يوجد بيننا أي غيرة أو حساسية، أفرح إن سجلت أنا أو سجل هو الهدف".

كلام تاليسكا اختلف تمامًا عند الانتقال لزميله السابق حمدالله، إذ أكد أنه كاد أن يرحل عن الفريق بسببه بعد عدة أسابيع، وأشار إلى أن النصر تغير للأفضل كثيرًا بعد رحيله.

إذ قال "عرفت حمدالله لمدة قصيرة ويبدو أن انتقالي للنصر لم يعجبه، سأتحدث بصراحة وأكشف أسرارًا لا يعلمها الجمهور للمرة الأولى، كدت أن أرحل عن الفريق بعد 3 أشهر بسببه، كانت أفكاري آنذاك تدفعني للرحيل عن النصر".

تابع "حمدالله صنع مسيرة مذهلة مع النصر، سجل أكثر من 100 هدفًا وهذا إنجاز ليس سهلًا أبدًا، لكنه لم يشعر بالراحة لالتحاقي بالفريق وصنع مشكلة معي بعد أول مباراة بحجة أنني لا أمرر له بل لأبو بكر وبيتروس فقط، بسبب مشاكله فكرت بعد 3 أشهر بشراء 6 حقائق سفر لكنها فارغة الآن".

"فكرت بالرحيل لأنه يخلق أجواء مشحونة في الفريق واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه، لا أعرف طبيعة اللاعبين السعوديين لكني بدأت أفهم ذلك، أشعر أن لي سنوات في النصر وليس مجرد عدة أشهر، اللاعبون المحليون حين لا يحبون شخصًا ما يُفضلون كبت ذلك داخلهم كنوع من الاحترام لهذا الشخص".

"اليوم لدينا لاعبين محليين مهاريين ومميزين، خالد الغنام مثلًا مهاري جدًا، يحتاج لينضج قليلًا لكنه مهاري رائع، قبل ذلك وخلال وجود حمدالله في الفريق لم يكن يلعب كذلك، سألته عن ذلك فأجابني أن حمدالله كان يُوبخه حين يصنع له الكرة ويطلب منه مجرد التمرير له، وقد لاحظت دخول حمدالله في مشادات مع اللاعبين كثيرًا في التدريبات بخصوص تمرير الكرة له، لديه تصرفات غريبة داخل الفريق، وأنا لا ألومه لكن ألوم من سمح له بذلك".

أتم "شعرت منذ المباراة الأولى أن حمدالله ليس صادقًا في علاقته معي، الإنسان يشعر بتقبل الآخر له، استشعرت ذلك منذ سجلت الهدف الأول، فهو لم يحتفل معي به. أبو بكر أيضًا لم يكن مرتاحًا بوجود حمدالله، كان يشعر أنه مكبل الأيدي، إذ كيف يمكن أن تتقبل لاعبًا يتحدث بالسوء عن اللاعبين في غرفة الملابس؟ كيف ستشعر وأنت تعلم ذلك؟ لو ظللنا نتحدث عن حمدالله سنصنع فيلمًا، لكن يبقى ما فعله مع النادي يُحترم بالطبع، فعل الكثير من الأمور الإيجابية مع النادي لكن خروجه كان قبيحًا".

اقرأ أيضًا |

"عالمية الهلال لم تُعوض القهر والحرمان والانتظار لـ20 عامًا"

إدارة النفيعي قدمت "المهر" .. لم يعد هناك حجة للسومة وهاسي في الأهلي

طالب بشطبه .. حمدالله يتقدم بشكوى ضد "غامدي" النصر